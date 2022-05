Pere Aragonès, president de la Generalitat | @ep





El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha afirmat aquest dissabte que el Govern prendrà les decisions "que siguin necessàries" per defensar la llengua catalana.





En un acte d' ERC a Girona, Aragonès ha dit que no deixaran les decisions sobre el futur de la llengua i, concretament, de l'escola catalana, a les mans de l' Estat : "Ha demostrat que ens espia, que no ens vol, que no ens respecta”, ha lamentat.





Ha criticat els tribunals, "que tampoc respecten el que decideix la ciutadania de Catalunya", la setmana que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha donat 15 dies al Govern per aplicar la sentència que obliga a impartir almenys un 25% d'hores lectives en català.





Ha assegurat que no renunciaran a "cap de les possibilitats" que l' Executiu català tingui al seu abast per defensar la llengua, que promou als ulls la cohesió social a Catalunya .





Per ell, el català és un "element integrador, cohesionador, que iguala oportunitats i expectatives de vida del conjunt del país", ha remarcat.