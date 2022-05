Desmantellament d'una organització criminal a Melilla i València | Guàrdia Civil





La Guàrdia Civil de Melilla ha desmantellat una organització criminal integrada per ciutadans espanyols i marroquins dedicada al trànsit d'haixix, que operava entre la Ciutat Autònoma i València , que s'ha saldat amb la detenció de cinc persones i la confiscació de 264 quilograms d'haixix.





Segons ha informat el Comandància melillenca a través d'un comunicat de premsa, l'anomenada operació ' Suque ' es va iniciar el passat mes de juny del 2021 quan tasques d'investigació operativa van detectar l'existència d'un grup organitzat dedicat al transport de substàncies estupefaents des de Melilla a la península, a través de “dobles fons” practicats en vehicles tipus furgoneta.





Els agents van intervenir llavors, al port de Melilla , una furgoneta marca Opel model Vivaro , amb matrícules temporals espanyoles, la qual disposava d'un doble fons molt sofisticat i al seu interior es van localitzar 264 quilograms d'haixix, i es va procedir a la detenció del conductor i únic ocupant, un home de 43 anys, amb residència a la província de València .





Segons el portaveu policial, els vehicles utilitzats per la trama per transportar la droga els adquiria un dels líders de l'organització criminal a Holanda i els traslladava fins a la província de València , on residia, i els hi realitzaven els dobles fons per ocultar la droga .





Posteriorment eren matriculats a nom de persones vulnerables i amb necessitats econòmiques, essent requisit imprescindible que no comptessin amb cap tipus d'antecedent policial, a fi de depassar els controls fronterers sense aixecar sospites.





Finalment, ha afegit la citada font, el vehicle era traslladat fins a la Ciutat Autònoma de Melilla on es produïa la càrrega de la droga a "garatges" prèviament llogats per l'organització a l'extraradi de la ciutat, on actuaven en clandestinitat.





Els líders d'organització, de nacionalitat espanyola i marroquina, residien a Melilla ia Xeraco i s'encarregaven personalment de supervisar minuciosament els moviments dels membres de l'organització, controlant totes les fases quant a la compra i captació, així com posterior el trasllat de la droga, no deixant cap detall a l'atzar.