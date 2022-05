Bosc del Seròs | @ep





El Grup Especial de Prevenció d'Incendis Forestals (GEPIF), el Cos d'Agents Rurals i les Agrupacions de Defensa Forestal (ADF) han engegat la campanya per prevenir els incendis forestals originats pel pèl que produeixen els arbres de ribera, sobretot el pollancre o l'àlber. L'operatiu ha començat aquesta setmana a les comarques de Lleida i s'acabarà a principis de juny a la part més oriental del territori.





Aquesta campanya es fa des del 2011 i preveu actuar especialment en llocs d'afluència de gent, com ara carreteres, vores de camins o àrees recreatives. Els treballs se centren a aplicar aigua sobre el terreny cobert de pèl i la clausura temporal de barbacoes en àrees recreatives on hi hagi acumulació d'aquestes llavors. L'operatiu compta amb prop de 50 agents del Cos d'Agents Rurals, així com amb personal del GEPIF i membres de les ADF que fan feines de ruixat amb aigua per compactar el pèl, minimitzar l'oxigen, i reduir el risc d'ignició.





Aquesta campanya preveu actuar a les comarques del Baix Llobregat, el Garraf, el Maresme, el Vallès Occidental, el Vallès Oriental, l'Anoia, el Solsonès, el Bages, el Berguedà, l'Osona, la Noguera, el Segrià, l'Alt Penedès, el Baix Ebre i la Ribera d'Ebre. Precisament, el darrer cap de setmana es va produir un incendi a Seròs a la comarca del Segrià , que va afectar unes 46,50 hectàrees de bosc de ribera , segons dades provisionals. La principal hipòtesi dels Agents Rurals és que l'origen hauria estat l'activitat d'una acampada il·legal (vinculada a l'activitat piscícola) en un lloc amb acumulació de pèl de pollancre o pollancre.





La pol·linització del pollancre allibera unes llavors minúscules amb llargs pèls cotonosos. A zones on hi ha molts exemplars d'aquest tipus d'espècie es creen catifes blanques molt inflamables, incrementant exponencialment el risc d'incendi quan aquestes zones conflueixen amb l'activitat humana.