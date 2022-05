Pedro Sánchez, president del Govern | @ep





El president del Govern, Pedro Sánchez, ha assenyalat que la invasió de Rússia a Ucraïna no és només una disputa entre els països, sinó que s'engloba en una estratègia de Vladímir Putin per enderrocar el projecte, i ha advertit, en referència a VOX , que els "enemics d' Europa no són al Kremlin ", sinó que també "estan a Espanya ".





Durant un acte al costat del candidat socialista a la presidència del Govern de la Junta d'Andalusia, i secretari general del PSOE-A, Juan Espadas , en un acte a Torredelcampo , el president ha acusat el règim de Putin d'intentar debilitar el projecte europeu i ha arribat a finançar partits polítics que apostaven "per una Europa més feble i no per una Europa més gran i més forta".





"Els enemics d' Europa , companys i companyes, no són al Kremlin , també són a les nostres fronteres, també són a Espanya ", ha remarcat Sánchez , i ha al·legat que "el que és un risc per a Europa , no pot ser una solució per a Andalusia ”.





En aquesta línia, Sánchez ha subratllat la "importància i vigència de l' Europa d'avui", a més de reivindicar el paper de la social democràcia a la regió.





"La social democràcia governa d'una forma molt més eficaç, equitativa i, per cert, sense corrupció a l'economia, això és el que fa la social democràcia a Europa , i això és el que estem fent aquí a Espanya ", ha dit.





Així mateix, el president ha remarcat que "no és el mateix" optar per un govern d'esquerres o dretes. En aquest punt, el president del Govern ha fet referència a alguns dels èxits de l' Executiu espanyol, com els més de 20 milions d'afiliats a la Seguretat Social , el desplegament de l'ingrés mínim vital, la pujada del salari mínim interprofessional (SMI) els 1.000 o lligar la revaloració de les pensions al'IPC .





"No és el mateix que governi l'esquerra que la dreta, perquè tot això no va passar amb un govern de dretes, ni en pandèmia ni en guerra, això passa gràcies a un Govern central progressista liderat pel partit socialista malgrat la pandèmia i malgrat de la guerra", va postil·lar.