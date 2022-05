Manifestació a favor de l´escola pública a Barcelona | @ep





Unes 1.100 persones, segons xifres de la Guàrdia Urbana , es manifesten aquest dissabte al migdia a favor de l'escola pública a Barcelona .





Han partit de la plaça Universitat i han marxat amb pancartes de La comunitat educativa diu prou. Per una escola pública de qualitat ' (La comunitat educativa diu prou. Per una escola pública de qualitat), i ' Que no ens retallin la llengua ' (que no ens retallin la llengua), entre d'altres.





Han demanat la dimissió del conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray , tant amb pancartes de Prou mentides, Cambray dimissió (prou mentides, Cambray dimissió), com cridant-ho, i reivindiquen una inversió en educació equivalent al 6% del PIB en Catalunya .





Els participants han estat convocats pels sindicats Ustec·Stes, Intersindical-CSC, Aspepc·Sps i CGT, el sindicat d'Estudiants i Affac.





Els parlaments s'esperen cap a les 14 hores i, a la tarda, hi ha previstes diferents xerrades, debats i activitats infantils.