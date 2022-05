Una exposició al museu de la Germandat Matriu commemora la visita de Joan Pau II al Rocío | Foto d'arxiu d'Europa Press







Juan María Fernández i Krohn, un sacerdot espanyol en aparença trasbalsat, el va atacar amb una baioneta de trenta-cinc centímetres. No és segur que l'hagi ferit. Això va ser motiu d'una controvèrsia. El Vaticà va negar formalment l'existència d'un altre atemptat contra el Papa . Però la televisió portuguesa va emetre algunes imatges de l'atac i de la detenció del magnicida per part del guardaespatlles del papa, el robust arquebisbe Paul Marcinkus , qüestionat després pel seu maneig del “banc vaticà ”, l' Institut per a Obres de Religió (IOR).













David Willey , llavors corresponsal a Roma de la BBC , i enviat especial a Fàtima aquell dia, va revelar després que ell havia interrogat Marcinkus sobre l'atac i el sacerdot li havia contestat amb un riure irònic: “Un no pot creure sempre el que veu a la televisió”. Però l'avui cardenal Dziwizs revelaria a les memòries que el papa tenia una mica de sang entre la roba després de l'atac, encara que sense poder certificar que aquesta sang fos del Papa o d'un policia que, en detenir l'agressor, s'havia tallat amb l'arma de Fernández Krohn , que avui té setanta-quatre anys i es diu periodista.





Abans, però, el 13 de maig de 1981, el papa Joan Pau II va ser víctima d'un atemptat dut a terme pel turc Mehemet Ali Agca a la Plaça de Sant Pere. Ho va intentar disparant amb una pistola Browning. Francesco Crucitti, cap de l'equip mèdic del policlínic Gemelli de Roma, va entrar a l'alçada del melic de Sa Santedat, el papa Joan Pau II , va recórrer en ziga-zaga l'abdomen del pontífex, va perforar el còlon i l'intestí prim en cinc llocs i va haver de perforar l'aorta central.





Si ho hagués fet, el Papa hagués mort segons després; però no ho va fer: el plom es va desviar i va travessar la columna vertebral sense fer malbé, per mil·límetres, cap dels principals centres nerviosos. Si ho hagués fet, Joan Pau, avui Sant de l'Església Catòlica , hagués quedat paralitzat.









El Pontífex va morir l'any 1998 i fins aleshores el doctor Cru c itti sempre va dir que estava sorprès de la “ estranya trajectòria ” d'aquella bala. Però Joan Pau sempre va estar convençut que el projectil havia estat desviat i detingut per la Verge de Fàtima . Un any després de l'atemptat, va visitar Portugal i el santuari per donar les gràcies a la divinitat. I l'any següent, quan el bisbe de Leiria-Fàtima va visitar Roma , Joan Pau li va lliurar la bala que no ho havia matat. Els artesans portuguesos del temple ho van allotjar a la corona de la Verge. I encara hi continua.





El 13 de maig de 1917 , al poble de Fàtima . A cent vint-i-cinc quilòmetres de Lisboa , la Verge Maria es va aparèixer davant els ulls sorpresos de tres nois: Jacinta i Francisco Marto, de set i nou anys, i Lucía de Jesús Dos Santos, de deu anys. A l'octubre d'aquell any els nois, que van passar a la història com els pastorets de Fàtima , van revelar que la visió havia aparegut sobre el tronc d'una alzina i que la Mare de Déu els havia parlat: els havia aconsellat que resessin i que divulguessin la notícia que , el 13 d'octubre d'aquell any, deixaria clar les raons de les seves visites amb un senyal al cel que tothom veuria. Els pastorets van dir també que, de maig a octubre, la Mare de Déu havia aparegut cada dia 13 de cada mes, prop del migdia.





De manera que, per al 13 d'octubre de 1917, quaranta mil persones s'havien congregat a Fàtima , esglaiades per la fe. Plovia i el cel estava carregat de pesades nuvolades. No obstant, prop del migdia, la pluja es va aturar, el cel es va obrir al sol i el dia va tornar a ser clar, lluminós i blau. Els pelegrins van cridar “Miracle!” i va néixer així el culte a la Verge de Fátima .





Però els nois guardaven tres secrets que els havia confiat la Verge. Tres vaticinis, tres prediccions, tres anuncis o profecies sobre el món per arribar i que, aquells dies es debatia a les raneres de la Primera Guerra Mundial. Dos dels tres anuncis van ser revelats al seu moment. El tercer va romandre secret durant gairebé nou dècades. Els nois van relatar que la Verge va predir una visió de l'infern "amb núvols de fum que queien cap a totes bandes entre crits de dolor i gemecs de desesperació que horroritzaven i feien estremir de pànic", unes paraules que podrien associar-se a la Primera Guerra Mundial o fins i tot a la Segona el 1939.









La segona revelació de la Mare de Déu també anunciava: "la guerra aviat acabarà però si no deixessin d'ofendre Déu, al pontificat de Pius XI començarà una altra pitjor". La Segona Guerra Mundial va començar sota el pontificat de Pius XII.





La tercera revelació, feta el 13 de juliol de 1917 a la Cova d'Iria Fátima, va quedar en secret. I va recórrer un llarg camí. Lucia de Jesús Dos Santos va entrar el 1929 com a monja de clausura de les Carmelites de Portugal. I va escriure uns apunts de la revelació entre el 1941 i el 1944, a comanda del bisbe de Lieira. El document, segellat i lacrat, va ser enviat al Vaticà el 4 d'abril de 1957 i lliurat a l'Arxiu Secret del Sant Ofici.





Pau VI sí que va llegir el contingut d'aquell sobre lacrat al costat del Vicari General de Roma, cardenal Ángelo Dell'Aqcua . El 27 de març de 1965, Sa Santedat va tornar el sobre a l' Arxiu del Sant Ofici amb la decisió de no publicar el text. Dos anys després, es va convertir en el primer pontífex a visitar Fátima , a Portugal . Des de llavors, tots els papes han pelegrinat al santuari de la Mare de Déu: Joan Pau II tres vegades, el maig de 1982, 1991 i 2000, Benet XVI el maig del 2010 i Francesc el maig del 2017.





Després de l'atemptat d' Agca i de la miraculosa recuperació, Joan Pau II estava convençut que havia estat la Mare de Déu de Fàtima qui li havia salvat la vida. Se'l va fer notar, mentre es recuperava de les seves ferides, qui va ser el seu secretari privat durant més de quaranta anys, monsenyor Stanislaw Dziwizs : als seus braços cau ferit el Papa quan els quatre trets d'Agca, fets un 13 de maig, data de la aparició de la Verge als pastorets portuguesos el 1917.





El 18 de juliol de 1981, amb l'alta flamant donat pels metges del Policlínic Gemelli, Joan Pau II va tenir a les mans el tercer secret de Fàtima. Va rebre el document de mans de monsenyor Eduardo Martínez Somalo , un cardenal espanyol que va ser Camarlenc de l'Església Catòlica entre 1993 i 2007, el més alt càrrec de la cort papal, i era, el 1981, Substitut de la Secretaria d'Estat del Vaticà: un diplomàtic finíssim que va morir l'agost de l'any passat, als noranta-quatre anys.





El document que va rebre el Papa Juan Pablo II amb el tercer secret de Fátima , contenia dos sobres: un blanc, amb el text original escrit per Sor Lucía en portuguès, i un altre de color taronja amb la traducció italiana del secret. Acabat de l'11 d'agost, monsenyor Martínez Somalo va tornar tot a l'Arxiu del Sant Ofici.





Segons el revelador document de la Congregació per a la Doctrina de la Fe, el que segueix és el que va llegir el Papa Joan Pau: un avançament gairebé fotogràfic, fet seixanta-quatre anys, el 1917, i revelat el 1944, del que seria l'atemptat a Sant Pere que va haver de ser mortal i no ho va ser. El text estava signat per Sor Lucía.





“Tercera part del secret revelat el 13 de juliol de 1917 a la Cova d'Iria-Fátima.

Escric en obediència a Vós, Déu meu, que ho ordeneu per mitjà de la Seva Excel·lència Reverendíssima el Senyor Bisbe de Leiria i de la Santíssima Mare vostra i meva.





Després de les dues parts que ja he exposat, hem vist al costat esquerre de la Mare de Déu una mica més dalt d'un Àngel amb una espasa de foc a la mà esquerra; centellejant emetia flames que semblava que incendiarien el món; però s'apagaven al contacte amb l'esplendor que la Mare de Déu irradiava amb la mà dreta dirigida cap a ell, l'Àngel assenyalant la terra amb la mà dreta, va dir amb forta veu: Penitència, Penitència, Penitència! I vam veure en una immensa llum què és Déu: "una cosa semblant a com es veuen les persones en un mirall quan passen davant seu" a un Bisbe vestit de Blanc "hem tingut el pressentiment que fos el Sant Pare".





Al maig de 1982 , a l'any exacte de l'atemptat contra la seva vida, Joan Pau II va anar a Fàtima per agrair a la Verge haver-li salvat la vida.





El juliol de 1981, amb el secret de Fàtima a les mans, Joan Pau II va decidir també guardar-lo, encara que per pocs anys. El 2000 va tornar a Portugal i al santuari per beatificar els dos pastorets Marto, Jacinta i Francisco. Va entrevistar també sor Lucía, que aleshores tenia noranta-tres anys (va morir el 13 de febrer de 2005) i probablement li hagi confiat els seus plans: revelar aquell secret. Quan va acabar la cerimònia de beatificació, el secretari d'Estat vaticà, cardenal Ángelo Sodano , va anunciar que el Papa faria públic el tercer secret de la Verge de Fátima , tan ben guardat durant diversos anys.