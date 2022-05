Narendra Modi, primer ministre d'Índia i Vladimir Putin, president de Rússia | @ep





Els ministres d'Agricultura del G-7, reunits des de divendres passat a Alemanya , han criticat la decisió de l'Índia , el segon productor més gran del món, de prohibir les exportacions de blat. Segons l'amfitrió de la trobada, el ministre alemany Cem Özdemir , els països del G-7 estan a favor dels mercats oberts i es disposen a controlar més de prop la producció i els preus dels aliments en el futur, però són contraris que la crisi alimentària porti a nacionalitzacions dels productes alimentaris bàsics.







" Rússia ha pres la decisió conscient d'expandir la guerra militar contra Ucraïna com una guerra del gra a molts països del món, especialment Àfrica», va afegir aquest dissabte la ministra alemanya d'Exteriors, Annalena Baerbock, després de la reunió que va mantenir a Weissenhaus amb els seus homòlegs del G 7. Això amenaça amb " fam brutal ", va dir, referint-se al bloqueig del gra a Ucraïna com a un "instrument molt deliberat en una guerra híbrida" a través del qual Rússia vol "afeblir la cohesió internacional".





Özdemir, membre del partit Los Verdes, ha criticat la prohibició que ha imposat l'Índia recordant que “tots tenim una responsabilitat amb la resta del món, especialment les grans nacions exportadores”. A Stuttgart i després de finalitzar la reunió amb els seus homòlegs, ha reconegut que al G-7 s'ha percebut la mesura índia "amb una visió molt crítica".





Els ministres d'Agricultura consideren que la situació és prou crítica perquè els caps d' Estat i de Govern del G-7 discuteixin del tema, segons ha informat Özdemir . L' Índia serà convidada a la cimera programada al Schloss Elmau de Baviera a finals de juny.





Mentrestant, "demanem que els mercats es mantinguin oberts", ha insistit Özdemir . El G-7 es proposa en endavant monitoritzar els preus de la producció i els aliments més de prop que abans, incloent-hi també els fertilitzants. Per això, enfortirà el sistema d'informació agrícola del grup G-20 de països industrialitzats i emergents.





Amb aquesta prohibició immediata d'exportar blat imposada pel país asiàtic, l'Índia encara aviva més els temors de una fam imminent al món causada per la guerra d'Ucraïna . El Govern indi va anunciar aquesta decisió dissabte amb l'objectiu de frenar els augments de preus al seu propi país. Segons Nacions Unides , gairebé 25 milions de tones de gra que ja s'han collit a Ucraïna no poden sortir del país a causa de la guerra.





Índia havia estat omplint el buit de subministrament d'exportació als mercats internacionals de blat que va deixar Ucraïna després de la invasió russa, però les preocupacions sobre les restriccions a l'exportació van augmentar al mig d'una onada de calor que fueteja el país des del març.





El canvi de sentit es va produir després que les dades del govern indi aquesta setmana mostressin que la inflació interna va pujar al nivell més alt en vuit anys, amb l'augment dels preus dels aliments alarmant els polítics.





Els comerciants van pronosticar un comerç caòtic als mercats internacionals de blat quan obrin a principis de la setmana que ve, ja que la prohibició seria un cop dur per als compradors que busquen subministraments de blat. “És una bomba absoluta”, va dir Swithun Still, un comerciant de grans amb seu a Suïssa . “Hi haurà pànic als mercats de futurs de blat quan obrin”, va afegir.





Índia planejava vendre una quantitat rècord al voltant de deu milions de tones de blat al mercat mundial aquest any, però una onada de calor inusualment primerenca amb temperatures molt per sobre dels 40 graus al país ha augmentat les preocupacions sobre una collita fallida i ara és probable que la prohibició d'exportació faci pujar els preus al mercat mundial, ja que aquesta reducció de la oferta se suma a les tones de blat que falten també a causa de la guerra d' Ucraïna i la consegüent absència de lliuraments des de la regió del Mar Negre.





La prohibició afectaria particularment els països més pobres d' Àsia i Àfrica . Índia ha garantit que es compliran els contractes de subministrament existents i que també s'abastirà els països que altrament haurien de témer la "seguretat alimentària". Tot i això, s'aturarà l'exportació de quantitats addicionals. A més, la propera collita no es podrà mantenir en el nivell anterior. Això està fent pujar els preus a tot el món. Ucraïna subministra la meitat del gra per al Programa Mundial d'Aliments.