Chanel durant la seva actuació a Eurovisió 2022 | @ep





Ucraïna ha guanyat el festival d' Eurovisió 2022 amb 631 punts. Kalush Orchestra amb la cançó Stefania li ha donat la victòria als ucraïnesos, mentre que Chanel ha aconseguit el tercer lloc per a Espanya amb 459 punts.





Els eurofans espanyols ho feien repetint dies: 'no ens hem vist en una altra'. A la gran final d'aquest dissabte, 14 de maig, s'ha confirmat que no, almenys des de fa 27 anys . Chanel Terrero ha aconseguit el millor resultat per a Espanya des del 1995, quan Anabel Conde va quedar segona amb 'Torna amb mi'. A més, la guanyadora del Benidorm Fest ha aconseguit la major puntuació del nostre país a la història d'Eurovisió . Una suma total de 459 punts, entre 231 dels jurats nacionals i 228 del televot.





Chanel ha aconseguit que fins a 8 jurats de diferents països decidissin que la cançó ' SloMo ' era la millor candidatura d'Eurovisió 2022. En concret, van donar els 12 punts a Terrero, Països Baixos, San Marino, Macedònia del Nord, Portugal, Alemanya, Armènia , Irlanda, Suècia i Austràlia.





La segona posició ha estat per al britànic Sam Ryder amb la seva cançó ' Space Man ' en obtenir 466 punts, i al quart lloc han quedat els suecs per 438 punts, amb Cornelia Jakobs per ' Hold me closer '.





Per la seva banda, Sèrbia tanca el ' top 5 ' amb 312 punts, mentre que Alemanya s'ha endut el fanalet vermell amb l'últim lloc en haver rebut sis vots.





La gala ha començat amb un medley de Laura Pausini cantant en cinc idiomes seguida per la tradicional desfilada de banderes. 25 actuacions, començant amb República Txeca i acabant per Estònia , han passat per l'escenari turinès.