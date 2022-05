També amplia la digitalització del fons | @ep



La Diputació de Barcelona celebrarà el bicentenari de la seva constitució (el 15 de maig del 1822) aquest diumenge fent el seu arxiu general més accessible per a la ciutadania i ampliant la digitalització del seu fons.





Tots aquells documents que siguin de lliure accés i estiguin digitalitzats es podran consultar i descarregar a través d'una pàgina web de creació recent, i els que siguin d'accés restringit es podran consultar a l'arxiu de la corporació.





El responsable de l'arxiu general de la Diputació, Jordi Vilamala , ha destacat en una trobada amb periodistes al costat de l' historiador Quim Coll , que el fons compta amb cartografia, fotografia i documents de text que recullen la història d'aquests darrers 200 anys, lligats no només a la província de Barcelona , sinó també a Catalunya .





També ha detallat que la institució compta amb un fons de 12 quilòmetres de documentació distribuïts a cinc centres d'arxiu i que els primers documents daten de la data en què es va constituir la corporació.





"Gairebé tothom que ha estat important en aquest país ha passat per la Diputació ", ha assegurat Coll , cosa que considera que posa de manifest la rellevància de la que ha definit com l'administració territorial més important que hi ha hagut a Catalunya als segles XIX i XX.





També ha recordat que cap al 1980 la Diputació de Barcelona va passar de ser una administració intermediària entre els ajuntaments, la societat civil i el poder central, a un Govern local intermedi.





En aquest sentit, ha posat en valor que hagi estat capaç de reinventar-se i ha lamentat que, "malgrat el seu llarg recorregut", encara és una institució poc coneguda.





En el marc del bicentenari també tindrà lloc un acte commemoratiu conjunt de les quatre diputacions catalanes en una data encara per definir i s'organitzarà una jornada amb la Fundació Democràcia i el Govern Local el 22 de juliol per donar a conèixer el paper de les diputacions.





A finals del 2022 la Diputació de Barcelona publicarà un llibre per ressaltar-ne el caràcter municipalista i també està treballant amb la Xarxa Audiovisual Local en un documental sobre els dos segles de les diputacions provincials.