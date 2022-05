VÍDEO: El cas del nen de 5 anys que ja pesa 100 kg

Rubonis és un nen que viu a Rwanda i pateix una anomalia desconeguda | Tik Tok





Rubonis viu a Rwanda . Pesa 100 kg i només té 5 anys . Aquesta és la difícil cas del petit Rubonis . El nen viu en un poblat d'una muntanya de Rwanda. Seria el cas d´un dels nens més obesos del món. Els pares d'aquesta criatura tenen un pes i unes condicions normals, per això és impossible acreditar una relació genètica. Quan Rubonis va néixer el seu pes era normal (2,5kg), però a mesura que anava passant el temps, el seu pes va anar augmentant d'una manera anòmala.





Rubonis dorm diàriament en un llit més petit que la mida del nen. El curiós és que la seva germana en néixer pesava 3,5kg, un pes que estaria catalogat com a normal entre els nadons però que amb tan sols un any i mig ja pesa 30kg. Per saber que els van passar a tots dos, els pares van anar a l'hospital a la recerca d'explicacions i raons sobre aquests dos casos. Els metges que van atendre els dos nens no han sabut trobar la raó d'aquesta anomalia.





Pel que sembla, els pares comenten que els seus fills mengen el mateix que un nen de la seva edat, així que els metges van descartar que aquesta anomalia fos a causa del menjar. Si amb només 5 anys, Rubonis ja pesa 100kg, es preveu que a mesura que vagin passant els anys, el seu pes continuarà augmentant. El patir aquesta anomalia ha fet que persones els assetgen perquè ho veuen com algú diferent però els nens petits no ho fan, al contrari, ho volen.