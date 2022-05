Mossos d'Esquadra al metro de Barcelona | @ep





Nou mètode de robatori al metro de Barcelona . Se'l coneix com el 'mètode de la taca' Aquesta nova manera de robar consisteix que un dels lladres escup la víctima o la taca amb un líquid sinó que aquesta se n'adoni. Segons més tard, el carterista avisa la víctima que té una taca i s'ofereix per netejar-la amb un mocador. Gràcies a això, el lladre aconsegueix distreure la seva víctima perquè una segona persona entri en acció.





Mentre el primer lladre intenta netejar la taca de la seva víctima, el seu company s'acosta sigil·losament fins a la seva posició i es fa amb les seves pertinences en qüestió de segons. Després de perpetuar el robatori, tots dos abandonen ràpidament l'escena del robatori abans que la víctima trobi a faltar sobre pertinences i contacte amb les autoritats pertinents.





Per aquesta mateixa raó, des de la Guàrdia Urbana de Barcelona demanen extremar precaucions. De fet, i amb l'objectiu de conscienciar les seves seguidores, el compte ha compartit altres casos en què podem veure com actuen els lladres. En cas que algú t'avisi sobre una taca a la teva roba, presta atenció als teus objectes personals i no els perdis de vista ja que podries ser víctima d'un robatori.