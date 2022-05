Els col·lectors de mel asseguren que "no hi ha tanta densitat" d'aquest insecte invasor els dos últims anys | @ep







Els apicultors gironins estan instal·lant des de principis de mes trampes per capturar vespes asiàtiques. Amb l'arribada del bon temps els productors de mel han detectat els primers exemplars d'aquesta espècie invasora que ja volen a prop dels ruscs d'abella i per això posen trampes amb l'objectiu de capturar unes 15.000 mares, tal com han fet als darrers anys.





Aquestes trampes es fan amb llevat, aigua i sucre i eviten que aquestes mares creïn nius amb prop d'un miler de vespes a cadascun. El president dels apicultors de Girona, Àngel Noguer , assegura que fa dos anys que noten que "no hi ha tanta densitat" d'aquest insecte gràcies a les trampes que instal·len els apicultors i també a altres persones com a agricultors.





Els productors de mel de les comarques gironines comencen a capturar vespes asiàtiques. Des de principis de maig estan instal·lant diverses trampes fetes amb ingredients naturals que permeten detectar moltes vespes abans que aquestes creïn una colònia i proliferin sense control. El president d'Apicultors Gerundencs Associats (AGA), Àngel Noguer, ha explicat que les trampes que fan servir es fan a base d'un ferment com és el llevat, barrejat amb aigua i sucre.





Aquesta barreja es penja en un parany proper als ruscs d'abella i això fa que els insectes invasors quedin atrapats abans de capturar les abelles. Noguer ha detallat que alguns anys s'han arribat a capturar 15.000 mares de vespes. El moment en què se'n capturen més exemplars és precisament amb l'arribada de la calor, que és quan les mares surten dels nius.