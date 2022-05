Els camps de Lleida creen noves matèries primeres | @ep





Antioxidants naturals per a alimentació obtingudes de restes de pi blanc, conservants orgànics per a cosmètica procedents de residus vegetals i fins i tot la possibilitat de fabricar grafè amb els gasos que emanen dels purins. Són alguns dels primers passos per produir a Lleida noves matèries primeres amb rebutjos agrícoles, ramaders i forestals, els usos dels quals inclouen des del sector alimentari fins a la construcció.





Diferents iniciatives apunten en aquesta direcció des de fa temps a les comarques lleidatanes, encara que ara guanyen interès i viabilitat econòmica arran de l'encariment dels materials i de l'energia al llarg del darrer any, accentuat des del febrer passat per la invasió russa a Ucraïna . La primera biorefineria ha començat a funcionar a Solsona, on el Centre de Ciència i Tecnologia Forestal (CTFC) ja prova l'elaboració de diferents productes per a alimentació, cosmètica i farmacologia a partir de rebutjos forestals.





La UdL , per la seva banda, ha rebut tres ofertes d'empreses per construir-ne una altra a Balaguer , un projecte que s'ha endarrerit un any precisament per l'encariment dels materials de construcció. A l'espera de posar-la en marxa, una instal·lació provisional a Lleida ja va donar els primers resultats a finals de l'any passat. Aquestes dues bio-refineries són experimentals. La finalitat és provar aquesta tecnologia amb rebutjos vegetals locals, establir la viabilitat de fabricar diferents productes i demostrar el funcionament a empreses interessades a produir amb finalitats comercials. Les possibles aplicacions van des de l'elaboració de bioplàstics fins a biocombustibles i materials de construcció així com cosmètica i farmacologia.





D'altra banda, ramaders del Segrià anticipen ja la possibilitat de donar usos industrials a procediments per generar energia i biomaterials a partir del tractament de purins i fems i de residus agrícoles.





La planta de compostatge que ha posat en marxa l?associació Alcarràs Bioproductors a la zona de Vallmanya és la base d?un futur polígon que ha iniciat la tramitació davant la Generalitat per atraure aquest tipus d?activitats. Una firma que ja ha expressat interès a desenvolupar la seva activitat en aquesta superfície és Biogenera Renovables , creada per l'enginyer industrial lleidatà Xavier Biela, amb la intenció de fabricar diferents tipus de productes amb grafè obtingut del biogàs de les dejeccions ramaderes.





La iniciativa d' Alcarràs s'emmarca al programa Biolab Km 0 , un projecte d'especialització territorial ( PECT ) finançat per la Generalitat i liderat per la Diputació . Aquest i dos PECT més impulsats per la corporació provincial, Biomarkets i Green & Circular , inclouen entre els seus objectius la producció de noves matèries primeres a partir de recursos renovables locals. Les pujades vertiginoses de l'electricitat i el gas han contribuït a restituir el prestigi de la fusta com a material de construcció, gràcies a les seves qualitats com a aïllant tèrmic natural. Tot i això, el seu ús actual no es limita a les tècniques tradicionals, sinó que incorpora productes derivats com aïllants de fibres de fusta i panells de contralaminat.





"Fins ara els ramaders hem pagat per gestionar les dejeccions de les nostres granges; ara els podem donar valor”, explica Jordi Jové, president de l'associació de ramaders Alcarràs Bioproductors. L'entitat ha posat en marxa a la zona de Vallmanya una planta de compostatge que ha començat a tractar dejeccions i produir fertilitzant orgànic apte per a lagricultura ecològica.