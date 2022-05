Siscu Morell i Juan Carlos Unzué a l'anterior edició de la Travessia per l'ELA | Alfredo González





La Travessia Solidària Swim for ELA s'ha posat en marxa aquest diumenge a les vuit del matí a Port Calafat, a l'Ametlla de Mar, amb un emotiu minut de silenci en record dels morts per aquesta malaltia. La violinista Astrid Torrente ha interpretat El Cants dels Ocells a peu de platja mentre els 140 nedadors i nedadores participants esperaven agenollats sobre la sorra informa Diari de Tarragona.





La peça que va fer famosa amb la seva interpretació Pau Casals ha donat pas tot seguit a l'inici de la prova, que ha de portar els participants fins al Club Nàutic de Cambrils després de 23 quilòmetres de recorregut. S'espera que arribeu entre les 13.00 i les 16.00 hores aproximadament.

Els participants estan dividits en 24 equips, formats per un total d'entre quatre i sis integrants dels quals un sempre ha d'estar a l'aigua.





La travessia està impulsada pel col·lectiu Malats d'Aigua , amb l'escurabutxaques Jordi Cervera al capdavant, i Daniel Rossinés , tots dos nedadors d'aigües obertes molt implicats en la lluita contra l' ELA . Juan Carlos Unzué a padrina el repte.





Mentre s'espera la seva arribada al Club Nàutic Cambrils s'organitzaran una infinitat d'activitats solidàries aquest diumenge, amb l'objectiu d'aconseguir la recaptació més gran possible per destinar-la íntegrament a la investigació de l' ELA .





S'oferirà la possibilitat de practicar SUP i caiac , fer sortides amb motos d'aigua, embarcacions de vela, embarcacions de motor i catamarà a preus solidaris. A les dues de la tarda hi haurà fideus rossos i musclos servits per la Confraria de Pescadors de Cambrils així com un sorteig de diversos regals.





L'arribada dels nedadors es podrà seguir amb vaixell per veure'ls nedar els últims metres.

Tots els diners recaptats es destinaran íntegrament a la investigació.





La Fundació Luzón, que coordina a Espanya la lluita contra l' ELA , canalitzarà tots els diners aconseguits per aquest repte.