Els jugadors del Barįa celebrant un gol | @ep





El Barça s'enfronta aquest diumenge al Getafe al Coliseum Alfonso Pérez a les 18:30h. L?equip de Xavi Hernández té com a objectiu tancar la segona posició amb una victòria. El tècnic català ha reconegut a la roda de premsa prèvia que la temporada que ve tenen l'objectiu principal guanyar títols però que el que més importa ara mateix és aconseguir la victòria contra el Getafe . Aconseguir la segona posició permetria al Barça poder disputar la Supercopa .





Ronald Araujo podria ser la principal novetat en l'equip de Xavi . El tècnic ja va avisar que el central vol guanyar després d' haver d' abandonar la gespa del Camp Nou en ambulància després de xocar fortuïtament cap a peus amb Gavi .





Les principals baixes del Barça són Frenkie de Jong i Jordi Alba per sanció, mentre que Eric Garcia, Pedri, Nico, Sergi Roberto, Gerard Piqué i Sergiño Dest estan lesionats. El gran absent a l'entrenament matinal d'ahir va ser Martin Braithwaite , que no va poder participar a la sessió per malestar general.





El tècnic blaugrana també va reclamar la presència a l'entrenament dels joves del filial Mika Mármol, Alejandro Balde, Álvaro Sanz, Jandro Orellana i el porter Lazar Carevic , que van completar la sessió. Dels quatre, només Álvaro Sanz ha debutat a l''era Xavi' . El tècnic culer donarà la llista de convocats aquest mateix matí abans de volar cap a Madrid .