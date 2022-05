Un estudi realitzat recentment per l'Escola de Salut Pública Mailman de la Universitat de Columbia (Estats Units) i la Universitat Paris-Dauphine (França) ha conclòs que tenir tres o més fills té un efecte negatiu en la cognició a la vellesa .





Tenir tres fills o més equival a 6,2 anys d'envelliment cognitiu /@Pixabay







En concret, Eric Bonsangm un dels autors del treball, concepta que “ l'efecte negatiu de tenir tres o més fills en el funcionament cognitiu no és menyspreable, equival a 6,2 anys d'envelliment ”.





Els resultats, publicats a la revista científica 'Demography', mostren també que aquest efecte era més fort al nord d'Europa, on una major fertilitat disminueix els recursos financers però no millora els recursos socials en aquesta regió.





Fins ara, la fecunditat no havia rebut gaire atenció com a possible factor de predicció de la cognició a la vellesa, en comparació amb altres factors, com l'educació o l'ocupació.





" Comprendre els factors que contribueixen a una cognició òptima en l'última etapa de la vida és essencial per garantir un envelliment satisfactori a nivell individual i social, especialment a Europa, on la mida de les famílies s'ha reduït i la població envelleix ràpidament ", apunta el doctor Vegard Skirbekk, un dels responsables de la investigació.





"Per als individus, la salut cognitiva a l'última etapa de la vida és essencial per mantenir la independència i ser socialment actiu i productiu a l'última etapa de la vida. Per a les societats, garantir la salut cognitiva de la població d'edat avançada és essencial per prolongar la vida laboral i reduir els costos de l'atenció sanitària i les necessitats de cura”, afegeix Bonsang.





Els investigadors van analitzar les dades de l'Enquesta sobre Salut, Envelliment i Jubilació a Europa (SHARE, per les sigles en anglès) per comprovar en quina mesura tenir tres o més fills davant dos afecta causalment la cognició en l'última etapa de la vida .





SHARE enquesta a mostres representatives de la població d'edat avançada de 20 països europeus i Israel, entre ells Alemanya, Àustria, Bèlgica, Croàcia, Dinamarca, Eslovènia, Espanya, Estònia, França, Grècia, Hongria, Itàlia, Luxemburg, Països Baixos, Polònia , Portugal, República Txeca i Suècia. Els participants tenien 65 anys o més i tenien almenys dos fills biològics.





Basant-se en mètodes economètrics avançats capaços de desentranyar la causalitat de les associacions simples, les dades suggereixen que tenir tres fills o més davant dos està relacionat amb una pitjor cognició en l'última etapa de la vida. També van descobrir que aquest efecte és similar per a homes i dones.





La fertilitat pot afectar la cognició tardana a través de diverses vies. En primer lloc, tenir un fill més sol suposar un cost econòmic considerable, redueix els ingressos de la família i augmenta la probabilitat de caure per sota del llindar de la pobresa, de manera que disminueix el nivell de vida de tots els membres de la família i possiblement provoca preocupacions i incerteses econòmiques, cosa que podria contribuir al deteriorament cognitiu.





En segon lloc, tenir un fill més està relacionat causalment amb una menor participació de les dones al mercat laboral, menys hores treballades i menors ingressos. Alhora, la participació en el mercat laboral, en comparació amb la jubilació, afecta positivament el funcionament cognitiu entre homes i dones.





En tercer lloc, tenir fills disminueix el risc d'aïllament social entre la gent gran, que és un factor de risc clau per al deteriorament cognitiu i la demència, i sovint augmenta el nivell d'interacció i suport social, que pot ser protector contra el deteriorament cognitiu a edats avançades.





Finalment, tenir fills pot ser estressant, influir en els comportaments de risc per a la salut i afectar negativament el desenvolupament cognitiu dels adults. Els pares amb més fills poden experimentar més estrès, tenir menys temps per relaxar-se i invertir en activitats de lleure cognitivament estimulants. Això pot implicar la privació de son per al pare.





Els investigadors suggereixen que la disminució de la proporció d'europeus que tenen tres o més fills pot tenir implicacions positives per a la salut cognitiva de la població gran.