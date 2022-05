Hi podria haver una relació entre la variant Òmicron i l'hepatitis infantil | @ep





Segons les últimes dades ofertes pel Ministeri de Sanitat del 29 d'abril passat, des del gener s'han investigat 22 casos d'hepatitis infantil aguda d'origen desconegut, 16 menors de 10 anys i sense vincle epidemiològic, mentre que només 8 han estat confirmats , de manera que no és possible concloure que hi hagi un augment. Les causes d'aquesta malaltia d'origen desconegut que afecta els nens s'estan investigant.





A Europa , fins aquest divendres s'han notificat 232 casos d'aquesta hepatitis, dels quals 229 es van classificar com a probables i tres com a epidemiològicament relacionats, per part de 14 països. Dels 229 casos probables, 122 s'han recuperat, mentre que 18 segueixen sota atenció mèdica.





Els casos es concentren a Bèlgica (12), Xipre (2), Dinamarca (6), Grècia (dues), Irlanda (6), Itàlia (24), Països Baixos (6), Noruega (5), Polònia (1) , Sèrbia (1), Eslovènia (1), Espanya (26), Suècia (9) i Regne Unit (131).





La majoria (75,9%) dels casos són menors de 5 anys. Dels 143 casos amb informació, 22 (15,4%) estaven ingressats en una unitat de cures intensives. Dels 98 casos per als quals es disposava aquesta informació, sis (6,1%) han rebut un trasplantament de fetge. Hi ha hagut una mort associada a aquesta malaltia.





La Universitat de Kyoto al Japó ha iniciat una investigació al costat del científic Hiroshi Nishiura i ha establert una possible vinculació entre la variant òmicron del cóvid i l'hepatitis aguda infantil així ho assegura al medi ' Japan Times '.





El científic japonès reconeix que cal més investigació per establir un vincle causal entre les dues infeccions. El motiu és que l'estudi que s'ha fet fins ara compta amb algunes limitacions com que la variant òmicron afecta persones de tota mena d'edats i no només els menors i els casos d'hepatitis s'estan diagnosticant principalment en nens.





L' OMS i l' ECDC expliquen que atès que l' hepatitis greu pot trigar a desenvolupar-se després de l'aparició dels primers símptomes i que les investigacions fa temps, "hi pot haver un retard en la notificació dels casos". "Per tant, la disminució recent de casos és difícil d'interpretar", apunten.









Quines són les hipòtesis que es barregen?





Els científics estan intentant buscar la causa a aquesta hepatitis d'un origen encara desconegut. De fet, alguns indicis ja apunten a un adenovirus, l'F41, un serotip molt concret d'adenovirus entèrics.





També s'apunta a un origen víric d'un virus del qual no s'ha establert aquesta simptomatologia. Els adenovirus són comuns i poden causar danys hepàtics, sobretot en nens immunocompromesos.





L'hepatitis és una inflamació del fetge. Les proves exclouen que els casos d'hepatitis siguin coneguts, és a dir, descarten que siguin hepatitis virals conegudes com l' hepatitis A, B, C. En alguns dels casos, les persones infectades també van presentar una infecció per adenovirus, per la qual cosa s'està investigant un possible vincle.





Els símptomes de la malaltia solen ser vòmits, dolor abdominal, febre i malestar general. El símptoma més específic i cridaner és la icterícia, que és la coloració groguenca de la pell i dels ulls.





Es transmet per contacte o per vies sanguínies, per la qual cosa recomanen minimitzar la interacció social, un rentat freqüent de mans i cobrir-se en tossir. L' hepatitis B, C i D es transmet mitjançant el contacte amb la sang. La B i D també es poden propagar mitjançant el contacte amb altres fluids corporals i de relacions sexuals.





Les investigacions descarten la relació amb les vacunes. "No té absolutament res a veure amb la vacuna perquè la immensa majoria dels nens afectats al Regne Unit no s'havien vacunat", afirmava Manuel Gijón, responsable de la Unitat hepàtica pediàtrica de la Vall D´Hebrón.