Plataforma 'Stop JJOO' a Puigcerdà | @ep





La líder dels comuns al Parlament, Jéssica Albiach, ha acusat el president de la Generalitat, Pere Aragonès , d'estar fent " xantatge " a la població del Pirieo mitjançant la consulta per decidir la celebració dels Jocs Olímpics d'Hivern del 2030.





En declaracions davant dels mitjans aquest diumenge en una manifestació de la plataforma ' Stop JJOO ' a Puigcerdà , Albiach ha demanat "que no se sotmeti la gent del Pirineu a un xantatge i menys quan no es coneix tota la informació" del projecte, que per a ella ancora al territori al segle XX .





Ha assegurat que no hi ha un informe de viabilitat, rendibilitat ni d'impacte mediambiental i que Aragonès està mantenint una actitud "absolutament inacceptable" abocant al territori a celebrar una consulta sense prou informació, per això li ha demanat coherència i transparència.