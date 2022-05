Sauli Niinistö, president de Finlàndia | @ep





Finlàndia ha confirmat formalment que té la intenció d'unir-se a l' OTAN , abandonant dècades de no alineació militar en una decisió històrica desencadenada per la invasió d' Ucraïna per part de Rússia .





“ Finlàndia està sol·licitant la membresía a l' OTAN ”, va dir el president del país, Sauli Niinistö, en una conferència de premsa. “Neix una Finlàndia protegida com a part d'una regió nòrdica estable, forta i responsable. Guanyem seguretat i també la compartim. És bo tenir en compte que la seguretat no és un joc de suma zero”.





La primera ministra, Sanna Marin, va dir que la proposta ara s'enviarà al parlament per ratificar-la. “La nostra decisió és històrica”, va dir. "Com a membre de l' OTAN , també serem responsables de la seguretat de l'aliança en conjunt".





Amb el partit governant de la veïna Suècia també celebrant una reunió decisiva sobre si unir-se a l'aliança defensiva de 30 membres la setmana que ve, l'envestida de Moscou contra Ucraïna sembla que marcarà el començament de l'expansió de l' OTAN que Vladimir Putin va afirmar que volia evitar.





Finlàndia comparteix una frontera de 810 milles (1300 km) amb Rússia i, igual que Suècia, ha mantingut polítiques estrictes de neutralitat i després de no alineació des del final de la Segona Guerra Mundial, considerant la membresía de l' OTAN com una provocació a Moscou .

Tot i això, la invasió d' Ucraïna per part de Putin el 24 de febrer ha provocat un canvi profund en la seva forma de pensar, amb el suport públic a l'adhesió de l' OTAN triplicat al voltant del 75%. Les enquestes mostren que una majoria d'entre el 50% i el 60% també està a favor a Suècia .