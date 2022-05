Javier Lambán, president del Govern d'Aragó | @ep





El president del Govern d'Aragó, Javier Lambán, ha assegurat que l' Executiu regional farà "tot el possible" perquè la candidatura als Jocs Olímpics d'Hivern del 2030 sigui "efectivament" allò que van assegurar des del Govern d'Espanya i el Comitè Olímpic Espanyol ( COE ).





En aquest sentit, Lambán ha recalcat que fa tres anys quan es va convidar Aragó a participar en aquest projecte es va plantejar que la candidatura seria dempeus d'igualtat amb Catalunya i que hi hauria un equilibri "real" i "absolut" en el repartiment de les proves, tant en qualitat com en quantitat, ha apuntat.





El dirigent aragonès ha fet aquestes declaracions als mitjans aquest diumenge durant la seva visita a Biota , on ha inaugurat la nova residència de gent gran.





Aragó va acceptar participar en aquesta candidatura conjunta sota aquesta premissa d'igualtat i equilibri, ha reiterat Lambán , per sentenciar: "Mantenim aquest compromís".





Aquest diumenge, precisament, el conseller d'Educació, Cultura i Esports del Govern d'Aragó, Felipe Faci, està reunit amb els alcaldes i els empresaris de les valls pirinenques de la comunitat autònoma per informar-los sobre com està la situació del projecte de JJOO 2030.





Sobre les possibles negociacions per equilibrar la candidatura respecte a Catalunya, Lambán ha preferit no fer més comentaris: "No dic res més, perquè forma part de les conservacions que s'hauran de desenvolupar els propers dies i, per raons d'eficàcia, com a mínim parlem a partir d?ara millor".