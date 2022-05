Violant Cervera, consellera de Drets Socials a Lleida durant el Dia Internacional de les Famílies | @ep





La consellera de Drets Socials de la Generalitat, Violant Cervera, ha anunciat aquest diumenge que es crearà aquest any un nou servei d'orientació i acompanyament a les famílies ( Soaf ) a Lleida , amb finançament del Govern i gestió municipal.





En celebrar-se a Lleida l'acte central del Dia Internacional de les Famílies , també ha anunciat que el 2023 està previst obrir 6 Soaf més a Alt Urgell, Noguera, Pallars Jussà, Pla d'Urgell, Segarra i Urgell , respectivament.





A Catalunya hi ha 68 Soaf que atenen unes 5.000 famílies: són serveis de suport a famílies en moments de canvi o incertesa (com a conflictes o separacions) i també actuen preventivament per afavorir bones relacions familiars i enfortir les habilitats parentals.