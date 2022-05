Rei Felipe Vaig veure en un discurs de Nit de Nadal | @ep





Felip VI ha viatjat aquest diumenge a Abu Dhabi , on resideix el seu pare, el rei emèrit, per traslladar al nou president dels Emirats Àrabs Units (EAU) els seus condols per la mort de l' anterior cap de l'Estat, el xeic Jalifa Bin Zayed al-Nahyan . Amb anterioritat, i ateses les característiques de la cerimònia de condol, el Rei ha parlat per telèfon amb el rei Joan Carles , i han quedat a veure's a Madrid quan Joan Carles vingui a Espanya .





Segons informen fonts de la Casa del Rei, Felip VI s'ha desplaçat acompanyat pel subsecretari d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Luis Manuel Cuesta.





A Abu Dhabi ha transmès el seu pes al xeic Mohammad Bin Zayed Al - Nahyan , nomenat aquest dissabte nou president del país després d' exercir durant gairebé una dècada com el líder de facto d' Emirats .





Un cop trasllat el condol, Felip VI emprendrà viatge de tornada a Espanya . Està previst que també acudeixin a Unió dels Emirats Àrabs els presidents de França, Emmanuel Macron , i de Turquia, Recep Tayyip Erdogan; els reis de Bèlgica i dels Països Baixos, i el president del Consell Europeu, Charles Michel, entre altres mandataris, assenyalen aquestes fonts.