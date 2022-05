Una dona usant un mocador d'un sol ús de paper.- Arxiu @ep





Després de més de dos anys de pandèmia en què hem passat per tancades, restriccions, aturades econòmiques i un escenari mundial ple de situacions que només hauríem imaginat veure a sales de cinema, la societat sembla haver oblidat que hi ha altres culpables a més del cóvid per a la congestió, la febre, el mal de coll o de cap.





El constant pànic de moltes persones a contagiar i contagiar-se ha portat al cistell de les escombraries molts tests d'antígens que, segurament, van ser desaprofitats.





Davant l'anunci d'un ampli ventall de símptomes que, a més, inclou malalties genèriques associables a múltiples malalties, pot ser complicat per a les persones amb al·lèrgia identificar si s'han infectat amb el virus.





Atenció d'al·lèrgies a Vithas Granada.- Arxiu @ep







Els metges adverteixen, per altra banda, que durant les èpoques de tardor a l'emisferi sud el Covid-19 es pot confondre amb al·lèrgies, grips o altres virus respiratoris.





"Generalment s'associa a la primavera amb les al·lèrgies pels diferents tipus de pòl·lens, però a la tardor i altres estacions hi pot haver quadres d'al·lèrgia relacionades amb els àcars, que viuen a l'interior de les llars", afirma el doctor Claudio Parisi, cap de la Secció Al·lèrgia del Servei de Clínica Pediàtrica del Departament de Pediatria i Coordinador d'Al·lèrgia d'adults de l'Hospital Italià de Buenos Aires . “Coincideix també amb un moment en què la gent es troba més temps en espais tancats per les temperatures baixes”, afegeix .





Per aquest motiu, metges especialistes de la Clínica Mayo recomanen estar atent a 12 senyals que ajuden a diferenciar el Covid-19 d'una simple al·lèrgia:





1- Tos

Generalment el COVID-19 provoca tos, en canvi, en una al·lèrgia aquest símptoma és molt menys freqüent.





2- Febre

La febre és un altre símptoma que no es relaciona amb les al·lèrgies. Tot i que és cert que 1 de cada 4 afectats pel virus no presenta un augment de la temperatura corporal.





3- Dolors als músculs

El COVID-19 pot comportar dolors musculars a nivell general o localitzat. En canvi, això no passa quan es tracta d'una al·lèrgia.





4- Cansament

La pesadesa o cansament generalitzat és un altre clar símptoma del còvid que només en casos puntuals es reprodueix en persones amb al·lèrgia.





5- Picó

Un dels indicadors estrella de les al·lèrgies: la picor al nas, els ulls, la boca o l'orella. Per contra, el COVID-19 no produeix aquesta reacció.





6- Esternuts

Els esternuts són poc freqüents en el cas de la infecció pel coronavirus. Per contra, les al·lèrgies generalment produeixen esternuts.





7- Dolor de gola

Un dels símptomes més habituals entre les persones que es contagien de COVID-19. En canvi, és molt rar en casos d'al·lèrgia.









8- Nàusees o vòmits

Les nàusees o vòmits no són una reacció associada a les al·lèrgies. En canvi, les persones amb COVID-19 sí que poden experimentar-ho.









L'AL·LÈRGIA A ESPANYA