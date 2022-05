L'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, i la regidora de Promoció Econòmica, Glòria Plana Yanes, han fet balanç aquest migdia de la 67a edició de Girona, Temps de Flors, que finalitza avui després de nou dies d'activitat.





Segons les dades recollides fins a les 22 h de dissabte 14 de maig en els diferents punts d’entrada i sortida del Barri Vell, aquest any 2022 han passat per la mostra floral un total de 349.695 persones. Es preveu que amb les visites que es puguin fer al llarg del dia de diumenge s'arribi a les 380.000 persones, una xifra de rècord respecte les edicions anteriors (aproximadament un 60% més que en l'edició del 2021 i un 40% més respecte el 2019) i també prepandèmia, quan l'afluència de visitants rondava les 260.000 persones.





Temps de Flors a Girona @Aj. de Girona





Aquesta xifra alta de visitants s'ha traduït també amb una ocupació gairebé plena en el sector de l'hostaleria i els allotjaments de la ciutat i amb un impacte econòmic per Girona que es calcula en 10 milions d'euros.





“Ens hem de felicitar perquè aquesta edició de Temps de Flors ha estat un èxit. No només de visitants, sinó també d'organització i d'equilibri amb la vida quotidiana dels veïns i veïnes de les zones amb més projectes, com el Barri Vell. La reactivació econòmica de la ciutat és una realitat i aquest Temps de Flors n'és una mostra”, ha destacat l'alcaldessa.





“Després de l'edició de rècord que hem viscut, es pot constatar que Temps de Flors ha recuperat l'essència i que ha superat la pandèmia. Vull agrair especialment tothom qui ha format part de l'organització aquest any per fer-ho possible i també l'esforç i collaboració de la ciutadania”, ha ressaltat la regidora.





Pel que fa al comportament de les persones visitants, s’observa que el 54,70% han utilitzat l’entrada de la pujada de Sant Feliu, seguida de les entrades de de la plaça dels Jurats i de la pujada de Sant Martí. Menys afluència han tingut els punts de Sant Domènec i Sant Cristòfol. En relació amb les sortides, la més freqüentada ha estat la del carrer de la Força amb la plaça de l’Oli, que aglutina el 33,53% del total de sortides, seguida de la baixada de les escales de Sant Feliu, del carrer de la Força amb Ballesteries, i de Galligants.





Els dies de més afluència de visitants han estat els dels cap de setmana, especialment el dissabte 7 de maig, primer dia de l'exposició floral. Entre setmana el dia amb major afluència de visitants ha estat el dimecres 11, fet que coincideix amb el dia en què els espais estaven oberts fins a les 24 h.





Des del dissabte 7 i fins al dissabte 14, a l’oficina de turisme de la Rambla, s’han realitzat un total de 5.418 enquestes que han representat un total de 11.261 persones ateses. Respecte de 2019 hi ha hagut un increment de quasi el 46% d’enquestes realitzades i un 42% d’increment respecte de 2021.





La procedència dels visitants ha estat majoritàriament nacional (Catalunya i resta d’Espanya), representant el 75,40% del total. D’aquest visitant nacional, el 92% han estat catalans (3.751 enquestes), seguits de l’1,54% de la Comunitat Valenciana (63 enquestes) i un 1,50% de la Comunitat de Madrid (61 enquestes). Sobre la procedència dels catalans, el 69,79% han vingut de la província de Barcelona, el 23,09% de la província de Girona, el 4,69% de la província de Tarragona i el 2,43% de la província de Lleida.





Pel que fa al turisme internacional, un 15% del total d’enquestats ha estat francès, seguit d’un 2,27% del Regne Unit. També s’han detectat visitants dels Estats units, Resta d’Europa i Resta d’Amèrica que representen un 1% cadascun.





Respecte les dades d’estacionament d’autobusos comptabilitzats des del pàrquing habilitat a Fontajau durant els dies de l’exposició de Temps de Flors 2022, s’han registrat un total de 521 autobusos, 476 estacionats a Fontajau i 45 derivats a estacionar a les afores de la ciutat.