La classe política no tributa el 39% dels seus salaris /@EP







Mentre tots estem immersos en plena declaració de la renda el Govern no s'ha pronunciat sobre si en la propera reforma suprimirà els privilegis fiscals de què gaudeixen els polítics per assolir la igualtat fiscal .





El 39% del sou que no cotitza a Hisenda és un privilegi en concepte d' indemnitzacions per raó de servei i es tradueix en 27.435 euros de mitjana per persona per a un total de 313 diputats del Congrés. Així els nostres diputats només declaren 42.709 euros del total de 70.143 que cobren a l'any . És a dir, tributen per la seva assignació constitucional, però no pel sou total.





Aquesta és la diferència que no només han demanat igualtat els ciutadans corrents, sinó que també els mateixos experts a qui la ministra d'Hisenda els ha sol·licitat que facin el Llibre Blanc de la reforma fiscal. En concret, ho fan a la pàgina 131 de l'informe, on es llegeix: "Des del respecte al principi d'igualtat, s'hauria de suprimir el tractament privilegiat de l'exempció total de les dietes i assignacions per a despeses de viatges que s'abonin als diputats espanyols al Parlament Europeu, als diputats i senadors de les Corts Generals, als membres de les assemblees legislatives autonòmiques, regidors d'ajuntament i membres de les diputacions provincials, cabildos insulars o altres entitats locals que recull l'article 17.2.b de la Llei de l'IRPF ”. Segons el seu punt de vista, "el tractament s'hauria d'equiparar al règim general de dietes".







Cal destacar que el Llibre Blanc s'estructura en cinc capítols:





> El Capítol I es dedica a realitzar un diagnòstic del sistema tributari actual, posant especial èmfasi en l'anàlisi dels dos grans impostos del sistema, l'impost sobre la renda de les persones físiques i l'impost sobre el valor afegit, i apuntant consideracions específiques en matèria de compliment normatiu i administració tributària.





> Els Capítols II a V es dediquen a l'estudi en profunditat dels temes sobre els quals Secretaria d'Estat d'Hisenda va suggerir una anàlisi tècnica més gran: la fiscalitat mediambiental; la imposició sobre el benefici de les empreses; el gravamen sobre les activitats de l'economia digital, l'incentiu fiscal a la innovació, l'emprenedoria i les activitats emergents; i, finalment, l'aplicació harmonitzada dels impostos patrimonials, amb dedicació especial a l'impost sobre el patrimoni i l'impost sobre successions i donacions.





A més de les múltiples recomanacions del Capítol I en relació amb l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i l'Impost sobre el Valor Afegit, els Capítols II a V inclouen fins a un total de 118 propostes concretes que, segons el parer dels seus redactors, haurien establir les bases d'una reforma tributària estructural a mitjà i llarg termini que modernitzi i augmenti l'eficiència del sistema tributari espanyol .





Un resum, sistematitzat per impostos, de les recomanacions i propostes del Llibre Blanc es pot veure a l'arxiu adjunt.





INTERPRETACIÓ POC RIGUROSA DE LA LLEI DE L'IRPF





Un cop dit això, es pot veure que les cambres estatals i autonòmiques han fet una interpretació poc rigorosa de la llei de l'IRF. L'article 17.2.b recull que “les quantitats que s'abonin per raó del seu càrrec” a la classe política tenen consideració de rendiment de treball, cosa que vol dir que han de tributar a Hisenda . Tot i això, es llegeix també que només s'exclouran "la part d'aquelles quantitats que aquestes institucions assignin per a despeses de viatges i desplaçaments". Però cal apuntar que els viatges i desplaçaments dels polítics són abonats per les cambres a les empreses que els portin a terme.





LA LLEI DE L'EMBUT PER ALS CIUTADANS I MÀNIGA AMPLA AMB ELS POLÍTICS













Perquè es vegi més clara la diferència entre els diferents diputats, regidors o senadors, direm que un ciutadà qualsevol té topall de 53,34 euros per dia destinat a la manutenció si és que hi ha pernoctació, és a dir un màxim de 1.064 euros /Mes . A més, hi ha una exempció de 19 cèntims per cada quilòmetre en cas que el contribuent hagi fet ús del vehicle.









En canvi, segons la informació de les Cambres, els polítics nacionals que no són de Madrid reben una suma de 2.000 euros mensuals (els de Madrid 1.000) exempta d' IRPF . 2.000 mensuals exempts d'IRPF en catorze pagues . A més els polítics tenen tres mesos de vacances i l'any només té dotze mesos, no catorze . Amb això sembla que aquesta indemnització s'ha quedat com un complement salarial , una mena de plus.





HISENDA DEIXA DE PERCEBRE EL 39% DELS SOUS DE 77.483 POLÍTICS





Dit això, es beneficien de la indemnització fins a 615 diputats i senadors , els 1.867 diputats de les cambres autonòmiques , els aproximadament 1.000 representants de les diferents diputacions privincials així com 67.000 regidors i 8.000 alcaldes . Un total de 77.483 polítics que van dir treballar per a la caixa comuna de tots.





La gent corrent i els mateixos experts contractats per Hacieda demanen que es canviïn aquests privilegis que malgrat les modificacions a la Llei de l'IRPF per part de diferents governs no s'han derrogat.





Un privilegi pel qual es deixa de tributar a Hisenda fins a 33,5 milions d?euros l?any.