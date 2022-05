Festa Major de Tàrrega @Aj. de Tàrrega





Tàrrega tanca avui diumenge els quatre dies de celebració de la Festa Major 2022, edició que ha suposat la recuperació de la presencialitat en totes les activitats i sense restriccions sanitàries. El retorn del format clàssic als carrers s’ha traduït en multitudinària presència de públic a totes les propostes, posant de manifest les ganes de festa de la ciutadania després de dos anys de pandèmia. El consistori i el teixit associatiu han dissenyat conjuntament amb èxit una variada programació que ha tingut com a eixos la cultura tradicional, les arts escèniques, la música en viu, la gastronomia i l’esport. La Festa Major de Tàrrega continua revalidant així el seu caràcter popular, participatiu i referent.





L’alcaldessa Alba Pijuan Vallverdú ha qualificat la Festa Major com a “èxit absolut en organització i assistència de públic” i ha expressat la seva alegria “per poder recuperar la normalitat en totes les activitats, que a més s’han vist afavorides pel bon temps”. Segons el regidor de Cultura, Carlos Vílchez, “el balanç és més que positiu durant tots quatre dies. Tàrrega ha estat una eclosió espectacular de bon ambient a l’espai públic. Estem molt contents i satisfets per l’excellent resposta de la ciutadania”.





Un dels moments àlgids de la festa va arribar el dissabte amb la recuperació de la Nit del Tararot. Els exponents de cultura popular de Tàrrega van actuar a la plaça Major juntament amb colles folklòriques i figures del bestiari vingudes d’arreu de Catalunya com la Morena de Salou, el Drac de Vilanova i la Geltrú, el Drac Hydra d’Artesa de Lleida, l’Àliga de Sabadell, la Mullassa de Valls i la Mulassa de Barcelona a més de quatre gegants convidats des de Pamplona. Les exhibicions castelleres dels Falcons de Vilanova i Margeners de Guissona també van rebre molts aplaudiments.









Coordinada per l’Associació Guixanet, la Nit del Tararot també va fer referència aquesta vegada als 350 anys de l’inici de la construcció de l’actual Església Parroquial a causa de l’ensorrament del campanar, fet que es va evocar gràcies a les projeccions amb tècnica ‘maping’ de Calidos a la façana del temple. La ‘pedregada’ i una contínua pluja pirotècnica van arrodonir un espectacle de gran format que culminà amb el correfoc de Diables BAT i l’Espetec d’Agramunt. Tot seguit, es va donar pas al concert de Roba Estesa, Lasta Sanco i la Terrasseta de Preixens. Prèviament, a la tarda, els carrers van vibrar amb la cercavila del CorreTossino de Guixanet, que va esdevenir massiva. Aquesta figura del bestiari targarí, la qual simbolitza la rauxa, va celebrar el seu desè aniversari envoltat per una multitud enfervorida.





La Festa Major ha tornat a bategar avui diumenge amb una concentració ‘motera’, el 22è Obert d’Escacs i Partides Ràpides, el 38è Aplec de Sardanes amenitzat per la Cobla Tàrrega i la Cobla Jovenívola d’Agramunt i els balls de l’Orquestra Cimarrón. Al programa també han brillat la 33a Trobada de Gegants i Capgrossos, que ha aplegat una desena de colles i una seixantena de figures convidades per la Fallera Gegantera. En el seu recorregut, al carrer d’Agoders, no ha faltat l’aparició de l’Home de la Barra.









Per la seva part, la Firacóc ha posat l’accent gastronòmic oferint una àmplia varietat de coques de recapte i receptes de fleca. Els últims compassos del programa tenen com a protagonistes el músic targarí Marcel Fabregat, que estrena àlbum de debut en un muntatge conceptual de so i llum; l’actuació dels lleidatans Sound de Secà avançant un espectacle de FiraTàrrega; i el castell de focs de Pirotècnica Catalana.