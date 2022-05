Puigdemont perd credibilitat a Europa /@EP







Carles Puigdemont manté contactes per estendre la xarxa independentista als diferents continents i ho fa enviant delegats a aquests llocs. Però a Brussel·les s'ha encès l'alarma sobre la manera d'actuar de l'expresident de la Generalitat de Catalunya, sobretot després de conèixer els contactes amb el Kremlin rus.





Ara, durant tot un any des del Parlament Europeu es farà una investigació sobre la influència estrangera a tots els processos democràtics d'Europa i analitzarà amb especial atenció la desinformació i la relació que pugui existir entre el Kremlin i el 'procés'.





Un nou grup de treball presidit pel francès Raphaël Glocksmann aprofundeix en una primera comissió que va acabar al març esmentava una possible relació entre els polítics independentistes i els russos.







Ara, arran que l'Organitza Crime and Corruption Reporting Project tragués a la llum que Carles Puigdemont s'havia reunit amb un delegat de Vladimir Putin el dia previ a proclamar la independència de Catalunya, Brussel·les s'ha posat en alerta. I és que apunta Zarzalejos que la imatge de l'independentisme s'ha anat entelant a Europa a mesura que han sortit aquestes notícies.





"Han tingut la simpatia del sector més ultra del nacionalisme flamenc però aquí mai no han aconseguit prou suport ni els ha acceptat cap grup parlamentari. La curiositat inicial es va superar de seguida", ha explicat l'eurodiputat en unes declaracions recollides per Vozpópuli. Puigdemont i altres polítics van rebre suport europeu quan van arribar a Bèlgica. No obstant, aquests suports han anat desaparegut després de confirmar-se la relació entre el Kremlin i el procés'.





Així, el segon mandat de la comissió vol posar èmfasi en aquest assumpte i estudiar la desinformació com a mètode de desestabilització de les diferents democràcies d'Europa. I és que Víctor Terradellas, exdirigent de CDC, va admetre davant del jutge que porta el cas Pegasus que Puigdemont va mantenir diverses reunions amb delegats de Putin. Un fet que ha provocat que Puigdemont perdi credibilitat a Europa.