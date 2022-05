Josep Borrell demana als països de la UE treballar per desbloquejar les sancions al petroli rus /@EP







Josep Borrell, l'alt Representant de la Unió Europea per a Política Exterior ha exigit aquest dilluns als estats membre un esforç per desbloquejar les sancions al petroli rus, assegurant que tots els països han de fer esforços per tancar el sisè paquet.





"És objectiu que alguns tenen més dificultats que altres perquè són més dependents", ha apuntat el cap de la diplomàcia comunitària prèviament a la reunió de ministres d'Exteriors del bloc a Brussel·les.







Cal apuntar que les negociacions estan bloquejades per les demandes d'Hongria i d'altres països de l'Est que exigeixen més temps per tallar el subministrament, garanties que tindran altres opcions al petroli rus i més inversions per dur a terme la transició.







"Farem el que puguem per desbloquejar la situació. No puc assegurar que passi perquè les posicions són força fortes", ha afirmat Borrell. A més, ha recalcat que cal entendre que la "situació particular" d'alguns Estats membres i "tots" han de fer un "esforç" per contribuir al front comú davant Rússia.







Davant les crítiques que rep Budapest per bloquejar la situació, "prenent d'ostatges" els Vint-i-set com ha lamentat el ministre d'Exteriors lituà, Gabrielus Landsgbergis, l'Alt Representant ha volgut calmar els ànims i ha reiterat que el seu rol "no és fer fora" la culpa a ningú, sinó construir consens” .





A la capital comunitària, per altra banda, es dóna per fet que aquesta tanda de sancions tirarà endavant els propers dies, però la veritat és que atesa la seva complexitat aquesta mesura és la que més temps està portant tancar, de totes les acordades en resposta a l'agressió russa.