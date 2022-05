Un nen de tres anys va morir després d'un presumpte atac d'un gos a Milnrow (Regne Unit) aquest diumenge a la tarda. Els paramèdics van acudir al lloc poc després de la 1 pm i van trobar el nen greument ferit, segons informa Metro.co.uk.





Va ser traslladat en ambulància a l'hospital on lamentablement va ser declarat mort. No s'han realitzat arrestos fins ara i s'estan fent investigacions per establir les circumstàncies. La policia de Gran Manchester ha assegurat que s'ha iniciat una investigació criminal després de l'atac.





Milnrow, Anglaterra @wikipedia





" Aquest és un incident tràgic i devastador i els nostres pensaments estan amb la família en aquest moment horrible ", assegura l'oficial Jamie Daniels. "Estem investigant l'incident i els incidents anteriors que van involucrar gossos en aquesta direcció. Si bé les nostres investigacions per esbrinar què va passar seran exhaustives i estan a la seva infància, sospitem que aquest nen petit, lamentablement, va sucumbir a les ferides rebudes com a resultat de l'atac de un gos", afegeix.





“Entenc que aquest és un incident extremadament angoixant per a tots els involucrats i aquesta notícia sacsejarà la comunitat local. Només els puc assegurar a tots que treballarem incansablement per establir les circumstàncies completes que van portar a aquesta tragèdia i, encara que mantenim una ment oberta, això ara s'està tractant com una investigació criminal”, explica la policia en un comunicat.