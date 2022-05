Foment del Treball remarca que la inversió d’Iljin reforça la reindustrialització de Catalunya /@EP







Foment del Treball valora molt positivament la inversió anunciada per Roger Torrent, Conseller d’Empresa i Treball, de l’empresa sud-coreana Iljin ja vinculada a l’automoció, sector industrial en el qual Catalunya és referent a nivell europeu.





Així ho han dit en un comunicat emès aquest dilluns, en que destaca que aquesta inversió a Mont-roig del Camp reforça la reindustrialització de Catalunya. Un fet que des de Foment consideren de molta transcendència i que va en la línia d’incrementar el pes de la indústria en el PIB català.





ILJIN FABRICARÀ COMPONENTS CLAU DE BATERIES PER A COTXES ELÈCTRICS A TARRAGONA





L'empresa coreana Iljin Materials instal·larà una fàbrica de components clau de bateries per a cotxes elèctrics a Mont-roig del Camp (Tarragona), la primera que obre a Europa. Així ho ha anunciat la matinada d'aquest dilluns el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, des de Seül (Corea del Sud) després de reunir-se amb els directius de la companyia asiàtica.





La futura fàbrica --que requerirà una inversió de 600 milions d'euros-- generarà 500 llocs de treball directes, estarà operativa el 2024 i tindrà una extensió de 30.000 metres quadrats.





Torrent ha destacat que la instal"lació d'aquesta fàbrica "és la major inversió industrial de tipus 'greenfield' que s'ha fet a Catalunya en els últims vint anys" i ha qualificat l'anunci de magnífica notícia per al futur de la indústria de l'automoció.







El ceo d'Iljin, Jeon-Sik Yang, ha considerat que el suport de la Generalitat i l'Ajuntament de la localitat han estat "determinants" per a l'elecció de la ubicació de la fàbrica i ha destacat tant la situació geogràfica catalana com la temperatura de la zona, idònia per a la producció de l'elecfoil.