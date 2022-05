Volodimir Zelenski @ep





Volodimir Zelenski ha promès que el circuit de Mariúpol , que ha suportat un implacable atac rus, albergarà el Festival d'Eurovisió 2023 . El president ucraïnès va felicitar l'Orquestra Kalush per guanyar el concurs d'aquest any i va dir que "el nostre coratge sorprèn el món, la nostra música conquereix Europa".





Segons les regles del concurs, el país guanyador és el responsable d'albergar el Festival l'any següent i Ucraïna ja ha triat una ciutat. Zelenski va prometre diumenge fer l'esdeveniment a Mariúpol, una ciutat al mar d'Azov que ha estat arrasada pels atacs aeris russos.





"Ucraïna serà l'amfitriona d'Eurovisió l'any que ve. Per tercera vegada a la seva història, i espero que no sigui l'última", va afirmar Zelenski. "Farem tot el possible perquè Mariupol d'Ucraïna, una ciutat alliberada, pacífica i reconstruïda, allotgi algun dia convidats i participants d'Eurovisió", ha afegit.





La banda ucraïnesa Kalush Orchestra va guanyar el Festival de la Cançó d'Eurovisió en una mostra clara de suport a la nació devastada per la guerra. L'entrada de Gran Bretanya, Sam Ryder , va quedar en segon lloc i la representant espanyola, Chanel Terrero , es va emportar el bronze.