Regalen un cotxe a una jove de 17 anys i l'estrella al cap de pocs segons

Una noia de 17 anys d'Argentina ha esdevingut notícia per un succés que no voldrà recordar mai. Pilar va fer 17 anys i la seva mare va decidir regalar-li un cotxe, i no qualsevol, sinó un de semblant al que apareix a la pel·lícula de Harry Potter , un Renault 4L vermell model 78. Era el somni de la jove, i no va acabar com esperava.





Renault 4L model 78 @wikipedia





En un enregistrament que s'ha viralitzat a les xarxes socials, es pot veure com la jove rep el regal i s'emociona abordant directament el vehicle. Els fets es van succeir molt ràpid, i en qüestió de segons va encendre el cotxe i el va estavellar contra la paret.





“Les riallades que se senten són les de la meva filla. Sortim tots corrents i acabem rient-nos de la situació. Ella sap conduir i no em va poder explicar què li va passar. El tema és que mai no va tocar el fre. Va passar per sobre d'uns pilots que hi ha a la sendera i es va incrustar contra el front del nostre habitatge”, va explicar la mare de l'aniversari.







