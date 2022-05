Joan Carles I @ep





El Rei emèrit, Joan Carles I, tornarà a Espanya el proper 21 de maig, després de prop de dos anys vivint a Emirats Àrabs i després de parlar aquest diumenge per telèfon amb Felip VI, amb qui va acordar veure's a Madrid al tornar a Espanya .





En concret, Don Juan Carlos visitarà el proper cap de setmana, els dies 21 i 22 de maig la localitat gallega de Sanxenxo , segons ha informat el periodista Fernando Ónega a 'Más de uno' d'Onda Cero.





La conversa telefònica entre Felip VI i el Rei emèrit s'ha produït aquest diumenge durant el viatge del cap de l'Estat a Abu Dhabi per traslladar els seus condols per la mort del president dels Emirats Àrabs Units , Jalifa bin Zayed Al-Nahyan.





Tot i estar tots dos al mateix país, pare i fill no han coincidit i la trucada s'ha produït en acabar el compromís de Felip VI i prèvia al seu retorn a Espanya.





El Rei ha viatjat acompanyat pel subsecretari d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, Luis Manuel Cuesta, per traslladar els seus condols al nou president dels Emirats Àrabs Units (EAU), Mohammad bin Zayed Al-Nahyan, per la mort de Jalifa Bin Zayed al Nahyan.





Felip VI ha estat present en cerimònies similars celebrades a Oman, per la mort de Sa Majestat Qabus Bin Said el 2020, o Aràbia Saudita, per la mort de Sa Majestat Abdullah Bin Abdulaziz Al Saud el 2015.