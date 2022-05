Un vídeo s'ha tornat viral a les xarxes socials després de mostrar persones onejant banderes nazis a l'entrada de Disney World a Orlando, Florida ( Estats Units ), dissabte. El vídeo original es va publicar a TikTok i ha obtingut més de 7 milions de visites fins aquest dilluns.









"Estem fastiguejats fins a l'estómac en veure onejar banderes nazis a Disney World a Orlando, FL fa unes hores", va tuitejar l'organització no partidista Stop Antisemitism.





Molts usuaris de les xarxes socials han recorregut a Twitter per expressar la seva indignació i criticar el governador de Florida, Ron DeSantis , per no emetre cap condemna de l'incident.





El mes passat, DeSantis va firmar un projecte de llei que desposseeix Disney World del seu estatus de "districte especial independent", van confirmar diverses fonts dels mitjans. Abans d'això, Disney operava com un "govern independent al voltant dels seus parcs temàtics a l'àrea d'Orlando" , segons un informe de CNN.