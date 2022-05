CaixaBank presenta aquest dimarts el seu Pla Estratègic 2022-2024 /@EP







CaixaBank presentarà aquest dimarts, 17 de maig, caps de bestiar, malgrat la incertesa sobre les conseqüències de la guerra en el creixement econòmic, amb dubtes creixents sobre si hi haurà una recessió o no. L'analista creu que el context de pujades de tipus hauria de permetre al banc proporcionar una guia de creixement anual composta del marge d'interessos fins al 2024 que podria ser d'un dígit mitjà.





En qualsevol cas, ha recordat que l'entitat sol ser conservadora pel que fa als objectius dels plans estratègics. "Creiem que en aquesta ocasió seguirà aquest guió", ha afirmat Álvarez en declaracions a Europa Press.





A Renta 4 també esperen un creixement moderat de les comissions netes del 2% entre el 2021 i el 2024 i una reducció del 2% dels costos d'explotació en aquest període, recollint l'impacte dels estalvis de costos del pla d'eficiència.





Pel que fa al cost del risc, des de Renda 4 no descarten que la mitjana del cost del risc del període pugui situar-se una mica per sobre del nivell esperat per a aquest any i situen les seves estimacions en un nivell "raonable" de 30 punts bàsics per al 2023-2024 , davant dels 25 punts bàsics de guia de cost de risc que té l'entitat per al 2025.





"Una guia de creixement de marge d'interessos per sobre d'un dígit mitjà creiem que hauria de ser recollit de forma positiva pel mercat, igual que un cost de risc contingut per al període i que no reculli un augment significatiu que pugui posar nerviós al mercat”, ha apuntat.





Per part seva, l'analista de XTB Darío García ha destacat que l'estimació que per cada 100 punts bàsics que pugin els tipus d'interès la sensibilitat d'ingressos per interessos de CaixaBank es veurà beneficiada en un 20-25%, marca un creixement anualitzat de l'11% per al període 2022-2024 i posa de manifest el “bon” escenari que ve per als bancs.





A més, ressalta que, després de l'absorció de Bankia, CaixaBank té una cartera d'hipoteques elevada, de les quals aproximadament el 80% són a tipus variable i estan directament exposades a l'evolució de l'euríbor, que ja ha tornat al terreny positiu després de sis anys en 'vermell'.





En aquest escenari, l'analista de XTB coincideix que la previsió de creixement interanual sobre el marge d'interessos és del 5% de mitjana fins al 2024, amb una acceleració al final del període del pla.