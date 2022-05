Les obres per desviar serveis a Barcelona, necessàries per enllaçar les línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) del Vallès i Llobregat-Anoia (Bacelona) , començaran al juny.







Els treballs tindran una durada estimada de 14 mesos i tenen un pressupost de 6,4 milions d'euros, ha informat la conselleria de Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori en un comunicat d'aquest dilluns.





Es desviaran els serveis afectats per la unió de les dues línies com ara la xarxa d'aigua de sanejament, telefonia, cable, gas i electricitat.





Les reposicions de serveis afectaran tres zones de la ciutat : Gran Via de les Corts Catalanes, entre els carrers de Llançà i Vilamarí, on s'ubicarà el pou d'atac a la tuneladora que perforarà el nou túnel que es construirà; la futura estació d'Hospital Clínic i la nova de Gràcia.





CONNEXIÓ DE LES US LÍNIES





Les obres estan emmarcades en la connexió de dues línies de FGC, cosa que requerirà la construcció de quatre quilòmetres nous de túnel i tres noves estacions a la trama urbana de la capital catalana, així com la remodelació de l'actual estació de plaça Espanya.





El projecte --l'objectiu del qual és fomentar l'ús del transport públic-- compta amb una inversió prevista de 430 milions d'euros i preveu licitar-se a la tardor i que els treballs comencin l'estiu del 2023.





La iniciativa "millorarà i ampliarà la cobertura en transport pública a la Nou Esquerra de l'Eixample, en una zona densament poblada" , on hi ha equipaments com l'Hospital Clínic i l'Escola Industrial.





Així mateix, "afavorirà la connectivitat ferroviària del districte de Gràcia i incrementarà la intermodalitat", ja que les noves estacions facilitaran el transbordament amb la línia L5 del metro de Barcelona, el tramvia i altres línies de FGC.





En aquesta línia, els usuaris de la línia Llobregat-Anoia tindran un accés més directe al centre de la ciutat, quan ara ho fa amb les línies de metro L1 i L3.