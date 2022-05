Zara Phythian a Doctor Strange @Disney





L'actriu de Doctor Strange , Zara Phythian , ha estat empresonada durant vuit anys per abusar sexualment d'una adolescent. El seu marit, Victor Marke, també ha estat condemnat a 14 anys després de les reixes per abusar de la mateixa víctima, que tenia entre 13 i 15 anys, i agredir indecentment una segona nena.





Phythian, de 37 anys, que va aparèixer en l'èxit de taquilla del 2016 Doctor Strange i també va dirigir una acadèmia d'arts marcials, semblava tranquil·la a la banqueta dels acusats a Nottingham Crown Court (Regne Unit) dilluns.





En dictar sentència, el jutge Mark Watson els va dir a la parella que creia que l'abús va ser planejat prèviament, i Marke, de 59 anys, va ser la "força impulsora" darrere seu.





Dirigint-se a Phythian, el jutge va afegir: "Si bé va negar al contrainterrogatori que estava enamorat de Victor Marke, segons les proves que he sentit, no tinc cap dubte que la seva desviació va ser modelada per la influència que ell va tenir sobre vostè des d'un primerenca edat. No puc ignorar que va començar en un moment en què encara eres jove. Havent dit això, res d'això excusa el que vas fer, aquestes van ser eleccions que vas prendre. Aleshores ja tenies èxit per dret propi. Vas triar fer la teva part".