El zasca de Charo Vega a Isabel Pantoja /@Captura de pantalla de Telecinco







L'exconcursant de Supervivientes, Charo Vega, va estar present a Conexión Honduras, on va parlar de la seva experiència en el concurs i li va dedicar un parell de zascas tant a Anabel Pantoja com a Isabel Pantoja.





Sobre Anabel, Charo va dir: Hi ha gent professional de la tele. Per a Anabel tinc el que és seu. S'ha equivocat, va parlar de mi dient que era examigo de la seva tia i d'altres persones que perquè no estan vives que ella no volia esmentar i no ha esmentat Carmina Ordoñez perquè no ha tingut coix**, no anés a molestar-li algú” .





I això no va ser tot, perquè llavors va continuar parlant, però implicant la cantant: "No m'he hagut de casar amb cap torero per ser famosa, no m'ha fet falta casar-me amb ningú mai. He vist la nena amb mi afectuosa".