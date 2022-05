Policia Nacional @ep





Els 11 agents de la Policia Nacional citats a declarar com a investigats per la seva presumpta relació amb els incidents de l'1 d'octubre del 2017 a les diferents escoles de Barcelona , no s'han reconegut a les imatges de les agressions.







Fonts presents a la Sala han explicat als mitjans que ho han dit durant la seva declaració davant del Jutjat d'Instrucció 7 a la Ciutat de la Justícia, en què només han respost preguntes del tribunal i de Fiscalia.





Algunes acusacions havien demanat citar a declarar 39 agents com a investigats , però el magistrat només va acceptar aquests 11 i va rebutjar la citació per a la resta "per no apreciar relació amb els fets denunciats".





Les mateixes fonts han explicat que es van analitzar vídeos dels fets, i que es va poder observar com alguns d'aquests agents colpejaven persones que van caure a terra o com donaven puntades de peu al pit o estómac.





Així mateix, els agents han declarat que la situació era "complexa, tensa i hostil i que es va fer un ús mínim imprescindible de la força a les actuacions".