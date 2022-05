El conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, i directius de l'empresa Iljin Materials durant l'anunci l'obertura de la primera fàbrica a Europa, ubicada a Mont-roig del Camp (Tarragona) - GOVERN





L?empresa coreana Iljin Materials invertirà 600 milions d'euros en la instal·lació d'una fàbrica de components clau de bateries per a cotxes elèctrics a Mont-roig del Camp (Tarragona), la primera que obre a Europa.





Així ho ha anunciat aquest dilluns a la matinada el conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Roger Torrent, acompanyat per l'alcalde del municipi, Fran Morancho, des de Seül (Corea del Sud) després de reunir-se amb els directius de la companyia asiàtica.





La futura planta generarà 500 llocs de treball directes , estarà operativa el 2024 i tindrà una extensió de 30.000 metres quadrats entre la pròpia fàbrica, les àrees de magatzem i un edifici tècnic.





Iljin Materials produeix elecfoil, una làmina de coure bàsica per a les bateries de liti que, a més de la seva aplicació al sector del motor, també s'utilitza en l'emmagatzematge d'energia.





La companyia, fundada el 1968 i amb seu a Seül, compta amb 1.100 treballadors a nivell internacional i disposa d'una planta de producció a Iksan i una altra a Malàisia.





ACORD





Representants de diversos perfils tècnics de l'empresa van acudir quatre vegades al municipi per anar validant la ubicació, entorn, característiques i comunicacions del territori.





La decisió es va prendre a principis d'abril després d'una visita del ceo i dels directors de la companyia, tot això després d'estar treballant juntament amb Acció i la direcció general d'Indústria de la Generalitat.





MÉS INVERSIÓ 'GREENFIELD'





Torrent ha destacat que la instal·lació d'aquesta fàbrica "és la inversió industrial més gran de tipus 'greenfield' que s'ha fet a Catalunya en els últims vint anys" i ha qualificat l'anunci de magnífica notícia per al futur de la indústria de l'automoció.





El ceo d' Iljin , Jeon-Sik Yang, ha considerat que el suport de la Generalitat i l'Ajuntament de la localitat han estat "determinants" per a l'elecció de la ubicació de la fàbrica i ha destacat tant la situació geogràfica catalana com la temperatura de la zona, idònia per a la producció de l'elecfoil.