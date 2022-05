Guàrdia Urbana @ep





Tres agents de la Guàrdia Urbana de Badalona han resultat ferits lleus durant l'actuació en un botelló celebrat a la rambla del Gorg de la localitat aquest diumenge.





Fonts municipals han confirmat aquest dilluns que dues persones han estat detingudes com a presumptes autors d'un delicte d'agressió a l'autoritat quan han rebutjat identificar-se.





Dues patrulles de la Guàrdia Urbana van acudir al lloc cap a les 21 hores de la nit de diumenge per la celebració del botellón, on hi havia música alta, i posteriorment també s'hi van traslladar sis patrulles de la Guàrdia Urbana i dues de Mossos.





L'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, ha lamentat els fets en un tuit recollit: "No permetrem aquest tipus de conductes a la nostra ciutat".





"Com a alcalde, tot el meu suport a la Guàrdia Urbana", ha conclòs l'alcalde socialista.