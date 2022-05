Més de 2.500 milions de persones necessiten un o més productes d'assistència, com ara cadires de rodes, audiòfons o aplicacions que donen suport a la comunicació i la cognició. Tot i això, gairebé mil milions no tenen accés, especialment en països d'ingressos baixos i mitjans, segons un informe publicat aquest dilluns per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) i UNICEF.





Mil milions de discapacitats i gent gran no tenen accés a productes d'assistència /@EP







El document adverteix que "és probable" que el nombre de persones que necessiten un o més productes d'assistència augmenti a 3.500 milions el 2050 "a causa de l'envelliment de la població i l'augment de la prevalença de malalties no transmissibles a tot el món" .





A més, el text també denuncia "l'enorme diferència" d'accés entre els països d'ingressos baixos i alts. De fet, una anàlisi realitzada a 35 països revela que l'accés varia del 3 per cent a les nacions més pobres al 90 per cent als països rics. OMS i UNICEF critiquen que l'assequibilitat és "un obstacle important per a l'accés".





Al voltant de dos terços de les persones que disposen de productes d'assistència van declarar haver pagat per ells de la seva butxaca. Altres diuen dependre de la família i els amics per cobrir les necessitats.





Una enquesta realitzada a 70 països i recollida a l'informe ha evidenciat "grans llacunes" en la prestació de serveis i en la formació de personal per a la tecnologia d'assistència, especialment en els àmbits de la cognició, la comunicació i l'autocura.





Enquestes anteriors publicades per l'OMS apuntaven com a principals obstacles a "la manca de conscienciació i els preus inassequibles, la manca de serveis, la qualitat, la gamma i la quantitat inadequades dels productes, i els problemes d'adquisició i de la cadena de subministrament".





Sobre això, reivindiquen que aquestes tecnologies d'assistència són "un mitjà per participar en la vida comunitària i en la societat en general en igualtat de condicions amb els altres; sense ells, les persones pateixen exclusió, corren el risc d'aïllament, viuen a la pobresa, poden passar gana i es veuen obligades a dependre més de la família, la comunitat i el Govern”.





En aquest context, esgrimeixen que aquest impacte positiu "va més enllà de la millora de la salut, el benestar, la participació i la inclusió dels usuaris individuals: les famílies i les societats també se'n beneficien". "Per exemple, l'ampliació de l'accés a productes d'assistència de qualitat, assegurances i assequibles permet reduir els costos sanitaris i de benestar, com els ingressos hospitalaris recurrents o les prestacions estatals, i promou una mà d'obra més productiva, estimulant indirectament el creixement econòmic", afegeixen.





"La tecnologia d'assistència canvia la vida: obre la porta a l'educació dels nens amb deficiències, a l'ocupació i a la interacció social dels adults que viuen amb discapacitats, i a una vida independent i digna per a gent gran. Negar a les persones l'accés a aquestes eines no només és una infracció dels drets humans, sinó que és una miopia econòmica, fem una crida a tots els països perquè financin i donin prioritat a l'accés a la tecnologia d'assistència i donin a tothom l'oportunitat de desenvolupar el seu potencial", ha comentat el director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus





"Gairebé 240 milions de nens tenen discapacitats. Negar als nens el dret als productes que necessiten per prosperar no només perjudica cadascun, sinó que priva les famílies i les seves comunitats de tot el que podrien aportar si es cobrissin els seus nens necessitats. Sense accés a tecnologia d'assistència, els nens amb discapacitat seguiran perdent la seva educació, seguiran corrent un risc de treball infantil més gran i seguiran sent objecte d'estigmatització i discriminació, cosa que soscava la seva confiança i benestar", ha afegit la directora executiva de UNICEF, Catherine Russell.