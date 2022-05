El dèficit d'àcids grassos omega-3 pot contribuir a l'aparició d'acne /@Pixabay







Dermatòlegs d'Alemanya han identificat el que podria ser un vincle crucial entre l'acne i un dèficit d'àcids grassos omega-3 . Els seus resultats, publicats durant el Simposi de Primavera de l'Acadèmia Europea de Dermatologia i Venereologia (EADV), podrien oferir noves oportunitats per al tractament d'una malaltia que es calcula que afecta gairebé 23 milions de persones a Europa.





L'equip responsable de la investigació, amb seu al Departament de Dermatologia i Al·lèrgia de Munic, va estudiar 100 pacients diagnosticats d'acne i, mitjançant el mesurament de paràmetres nutricionals a la sang, va descobrir que el 94% dels pacients tenia nivells de àcids grassos omega-3 inferiors als recomanats (8-11%).





També van investigar la dieta dels pacients i van descobrir que els que deien consumir regularment llegums, com ara cigrons i llenties, a més d'abstenir-se de consumir oli de gira-sol, tenien nivells més alts de l'àcid gras clau.





L'equip de dermatòlegs que ha dut a terme la investigació ha demanat als metges que preguntin als pacients amb acne pels seus hàbits alimentaris quan els parlin del diagnòstic i el tractament de la malaltia.





"La nutrició exerceix un paper fonamental en la prevenció, l'aparició i l'evolució de moltes malalties, inclosos els trastorns dermatològics com l'acne vulgar", afirma la doctora Anne Gürtler, autora principal de l'equip del Departament de Dermatologia i Al·lèrgia de la Universitat Ludwig -Maximilian de Munic (Alemanya).







Per això, recomana que, “com a part d'un enfocament de tractament modern, els clínics haurien de proporcionar als pacients informació sobre com la seva elecció de dieta podria impactar en el diagnòstic dermatològic i podria potencialment millorar els resultats terapèutics”.





"Durant anys, s'ha atribuït un impacte negatiu per a l'acne vulgar a la dieta occidental a causa dels seus efectes directes sobre els nivells d'IGF-1. Tot i això, les mesures nutricionals preventives i d'acompanyament de la teràpia encara no s'han abordat suficientment "En aquest sentit, els àcids grassos (AG) omega-3 semblen ser els més prometedors a causa dels seus efectes antiinflamatoris", subratlla.





Els seus comentaris són recolzats per Asli Bilgic, professor adjunt del Departament de Dermatologia i Venereologia de la Universitat d'Akdeniz (Turquia) i membre del Comitè de Comunicacions de l'EADV, que assegura que les troballes "reforcen la idea que una dieta saludable és essencial per a la remissió a llarg termini de l'acne vulgar”.





Els àcids grassos omega-3, que es troben en aliments com els llegums, les algues, els fruits secs, les llavors i el peix no de piscifactoria, com el salmó salvatge i les sardines, redueixen la inflamació en estimular la producció de prostaglandines antiinflamatòries E1 i E3, el leucotriè B5 i disminueixen els nivells del factor de creixement similar a la insulina (IGF) - 1, l'hormona central que indueix l'acne.





A l'estudi, els pacients amb nivells d'omega-3 inferiors al 8% van mostrar nivells més alts d'IGF-1, en comparació dels pacients sense dèficit d'aquest nutrient.





Quan els pacients es van subdividir en grups amb un dèficit greu inferior al 4%, els nivells de l'hormona inductora de l'acne encara van augmentar més.





"Per determinar l'efecte que pot tenir un suplement, primer cal investigar els nivells de referència per avaluar si hi ha deficiències reals", afirma la doctora Gürtler.





"L'objectiu del present estudi era explorar els nivells sanguinis d'omega-3-FA dels pacients amb acne als eritròcits (glòbuls vermells) i correlacionar-los amb la gravetat clínica de la malaltia i els hàbits alimentaris dels pacients. Mentre que les dades presenten una tendència al dèficit d'omega-3-FA a la població general, el nostre estudi esbossa un agreujament als pacients amb acne. Els resultats d'aquest estudi podrien servir de base per a futurs assajos d'intervenció”.





El professor adjunt Asli Bilgic explica que “l'acne vulgar és una afecció que pesa molt sobre els qui la pateixen, i fins i tot repercuteix negativament en la seva vida personal i professional. També és un dels motius de consulta més freqüents a la pràctica general, ja que els pacients busquen maneres d'alleujar els seus símptomes”, afegeix.





"Aquesta apassionant investigació ens ajuda a fer un pas més cap a la provisió de tractaments eficaços per als milions de persones que s'enfronten a la vergonya i l'estigma d'aquesta afecció cutània, buscant més enllà de les pomades tòpiques per a la pell i els tractaments sistèmics clàssics una via que pot tenir beneficis addicionals per a la salut --destaca--. També reforça la idea que una dieta sana és essencial per a la remissió a llarg termini de l'acne vulgar".





El doctor apunta que, "tot i que cal continuar explorant aquesta via, pot donar esperances a les persones que busquen una manera de controlar la malaltia".





L'estudi Burden of Skin Diseases (Càrrega de les malalties de la pell) de l'EADV2 va descobrir que el 5,4% dels adults enquestats a 27 països europeus patien acne, que provoca taques, quists i pell greixosa, sobretot a la cara , l'esquena i el pit, i que pot provocar cicatrius. Si aquesta xifra s'extrapola a tota la població d'aquests països, indica que 22.870.000 persones, la majoria dones, estan afectades.