Tarragona incia la campanya de fauna marina /@Aj. Tarragona







"L’Ajuntament de Tarragona ha presentat la nova edició de la campanya de fauna marina, amb l’objectiu d’incentivar el compromís social vers la protecció de la fauna i donar a conèixer la biologia dels animals marins, com identificar els seus rastres o com actuar en cas de detectar-los. La consellera de Medi Ambient, Eva Miguel, ha explicat que “després de la posta de 99 ous de tortuga careta a la platja del Miracle l’any passat, hem decidit iniciar abans la campanya i també hi hem incorporat noves activitats i oportunitats de participació”. El pressupost per a la campanya de fauna marina és de 15.000 euros", ha informat el consistori.





"En primer lloc, la campanya obrirà un cicle de formacions dirigides tant a centres educatius i de lleure, com al públic en general. En aquest sentit, s’incidirà en el procés educatiu dels més petits mitjançant xerrades informatives, en escoles i casals d’estiu municipals, que incorporaran divers material divulgatiu dissenyat, específicament, entorn la tortuga careta. En aquest sentit, s’ha reeditat un quadern pels infants, amb una tirada de 1.500 exemplars", han dit.