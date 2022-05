Fonsi Loaiza és periodista esportiu i, "desencantat amb la professió", va decidir documentar-se i escriure un llibre que acaba de llançar al mercat i que porta per títol Florentino Pérez, el poder de la llotja.





Loaiza hi desgrana la vida del president del Reial Madrid i ACS, un dels màxims exponents de l'oligarquia espanyola. Ens parla del seu poder, la seva influència i la seva presumpta implicació en multitud de casos de corrupció.





Catalunyapress ha entrevistat Fonsi Loaiza per conèixer amb més detall què trobarà el lector entre les pàgines d'aquest llibre, així com algunes dades de Florentino Pérez.





Fonsi Loaiza llança al mercat Florentino Pérez, el poder de la llotja /@Fonsi Loaiza







P: Com va sorgir la idea d'escriure aquesta biografia no autoritzada sobre Florentino Pérez?



R: Feia anys que estava desencantat amb la professió periodística. He viscut la precarietat, el que és treballar gratis com a becari, que em mirin malament per fer preguntes incòmodes en rodes de premsa, que em censurin textos per criticar figures del futbol… Els periodistes havíem deixat de fer la nostra feina que és fiscalitzar als poderosos i fer més cultes als aficionats. Vaig voler sortir-me d'aquell món on no encaixava i la millor manera era escrivint un llibre sobre un dels personatges que ha segrestat la premsa a Espanya des de la llotja del Bernabéu.





Quin és l'objectiu del llibre?

La intenció del llibre és donar a conèixer la realitat del règim espanyol sorgit a la Transició. Florentino Pérez era un buròcrata franquista, s'alia amb les grans famílies franquistes i s'enfila a la cucanya com un oportunista en la suposada democràcia. El llibre intenta explicar com el secretari general més finançat pels bancs i menys votat pels espanyols a les urnes quan es presenta a les eleccions va aconseguir ser la persona més poderosa i amb més influència del país amb les estafes del segle XXI que són: el tim immobiliari, les privatitzacions amb la socialització de pèrdues dels empresaris i el negoci del futbol.







Quin ha estat el procés de documentació?

Fa anys que estudio la seva influència en mitjans de comunicació i la seva forma d'acumulació de capital amb la seva empresa. Apareix fins i tot a la meva tesi doctoral publicada a l'Autònoma de Barcelona el 2018. He utilitzat molt l'hemeroteca amb infinitat de fonts. El llibre dóna molt de si i per això hi poso tots els enllaços.





Com definiries Florentino?

Florentino Pérez és un dels intocables de l'Estat, sembla inviolable com Joan Carles I. És una mena del Padrino i d'Al Capone, que controla els partits polítics i els mitjans de comunicació. A més quan ha estat cridat a declarar a l' Operació Púnica per muntar un mitjà de comunicació fals vinculat a les Clavegueres de l'Estat i a Eduardo Inda va demostrar tot el seu poder desafiant un jutge i dient-li quan li van preguntar si li havien demanat diners per finançar al PP que a ell li molestava la pregunta i que si el coneixien no gosarien ni fer-la.





Hi ha persones que ho tenen idealitzat?

Els grans mitjans de comunicació ens volen en la inòpia més absoluta i utilitzen el fenomen del futbol per fer-ho. Florentino Pérez és un dels que s'aprofita com a Berlusconi, Jesús Gil o Macri. El negoci del futbol és una organització criminal, com va demostrar Football Leaks amb centenars de milions a paradisos fiscals. Els que són a les llotges s'aprofiten i són posats d'exemple a la societat capitalista, quan en una societat democràtica resultaria impensable i tindrien el càstig social.





Creus que llegir-lo pot fer que la ciutadania canviï la seva manera de veure Florentino Pérez?

Espero que hi hagi madridistes que obrin els ulls amb el llibre. Florentino Pérez ha pres el club i l'ha segrestat per al seu interès propi. A més, també ha segrestat la història de l'equip en no reconèixer el president Ortega, republicà i comunista assassinat pel feixisme.





Has trobat algun aspecte positiu que cal destacar sobre ell? Quelcom bo que hagi fet?



A les 180 pàgines del llibre no hi ha cap línia positiva sobre Florentino. Em vaig ficar en una claveguera on només hi havia merda.





Al teu llibre parles sobre temes que han estat censurats i de causes arxivades per la Fiscalia, com la presumpta implicació de Florentino Pérez en les morts de gent gran a les residències de Madrid. En quants temes de corrupció diries que hi està implicat?

Florentino Pérez ha finançat el PP, CiU i està vinculat a les trames de corrupció dels dos partits polítics. Era un inseparable d'Aznar o d'Esperanza Aguirre. 3 sempre cauen els propers, però mai ells. La seva nova gran amiga és Isabel Díaz Ayuso a l'hora d'emportar-se els contractes amb privatitzacions, el Zendal, IFEMA… A més de les estafes en què són legals com la de salvar les autopistes i diversos pufos. A Espanya es premia ser un pocavergonya i es veu clarament amb el tema del Castor en què al final sempre paguem els ciutadans corrents.





N'hi ha algun que desconeguessis i que t'hagi sorprès més que la resta?

El que crida l'atenció de Florentino Pérez és que també té mà al món de la suposada esquerra . Al Tamayazo, ell mateix li diu a Simancas que mana més al partit (PSOE) que ell. El cas de Manuela Carmena com arriba prometent que no anirà mai a la llotja i acaba aprovant el nou estadi i l'operació urbanística de Chamartín.





Fins on arriba la seva influència?

A tots els nivells. Interfereix fins i tot en punts petits com els peus de pàgina que no li agraden. No l'hem vist mai a la televisió en un jutjat quan li ha tocat declarar. En el cas mediàtic espanyol amb Atresmedia està sota la seva corda gràcies a la seva titella García Ferreras , la seva 'Ferri' ia Mediaset amb Borja Prado, que serà nou president i que era la persona de confiança de Florentino a la Superlliga.





En una entrevista anterior vas dir que els oligarques com Florentino Pérez han robat el futbol als aficionats, amb la complicitat dels periodistes esportius. Com de corrupte és aquest esport? És reversible la situació?

El negoci del futbol com està plantejat avui dia és un planter de la corrupció i serveix per ocultar totes les malifetes de les que estan a les llotges i dels milionaris dels futbolistes. A Football Leaks es va destapar tot i al final l'únic que ha pagat amb la presó ha estat el hacker Rui Pinto que es va atrevir a explicar-ho. Un heroi al qual fiquen a la presó per explicar la veritat.





Creus que haver llançat aquest llibre al mercat pot portar conseqüències per a tu? Parles del poder de Florentino. Creus que el pot tenir també sobre tu i sobre la teva publicació?

Era una cosa amb què comptava des del principi i al que m'exposo. Ja he estat condemnat a Espanya per denunciar el racisme institucional. Estem vivint un moment de limitacions de la llibertat d'expressió i reconvertint drets fonamentals en delictes. Tot i això, crec que Florentino Pérez i la seva cohort han decidit no denunciar de moment perquè li donarien massa publicitat al llibre i a més tot el que explico és molt verificable i amb dades inqüestionables i demolidores. El que intenten és la censura informativa sense que aparegui als grans mitjans de comunicació de l'establishment. Per sort hi ha mitjans que sí que expliquen les coses i també hi ha les xarxes socials. No obstant això, el poder continua estant al poder. I és curiós que cap mitjà de premsa en paper hagi fet cap ressenya i ha aparegut a Journal du Dimanche, Le Monde Diplomatique a França o La Nación a Argentina. Demostra la por que existeix per explicar qui és Florentino Pérez. Al llarg del temps crec que passarà com amb Joan Carles I, tots sabien que era un lladre, però cap no deia res.