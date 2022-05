Portada del llibre Rebel @EdPeninsula





“Els homes saudites controlen tots els aspectes de la vida de les dones des que neixen fins que moren” diu Rahaf Mohammed a “Rebeldes. La meva fugida d'Aràbia Saudita cap a la llibertat” (Península) un relat impressionant i demolidor. Perquè a l'Aràbia Saudita “els homes són el més important, són els que prenen les decisions, ostenten el poder i preserven la religió i la cultura. Les dones no es tenen en compte, pateixen assetjament i són objecte d'una obsessió malaltissa dels homes amb la puresa”.





Aquesta situació és conseqüència de la rígida aplicació de la doctrina wahabista, que és la forma d'expressió més rígida i puritana de l'islamisme sunnita que protegeix la dinastia regnant.





Nascuda a Hail, filla del governador de la província de Sulaimi, Rahaf pertanyia a una família acomodada l'habitatge de la qual disposava de nou dormitoris, deu banys, dues cuines, sis salons, sis cotxes i jardí. La seva vida va passar sense dificultats mentre els germans eren nens.





Però rebel des dels set anys, “el mantra que “això està prohibit a les noies” va començar a calar a la meva ànima com una taca”. A sobre “molt aviat els meus germans grans es van nomenar a si mateixos guardians, van començar a controlar-me, a vigilar cadascun dels meus passos… van intentar fer-me sentir que era inferior als nois”. I amb els nou anys va ser obligada a vestir l'abaia i el hijab. “Jo no em volia convertir en dona, jo volia ser una nena”.





Va poder estudiar, però l'escola en si mateixa era una eina adoctrinament en què es tractava de preparar les alumnes per ser “bones esposes”, per la qual cosa “el missatge era clar: les dones eren inferiors als homes i havien estat creades per obeir-los, tenir-ne cura i proporcionar-los gratificació sexual”.





Aquest criteri es traduïa en la rèmora més gran de la societat saudita, la llei de la tutela masculina, en virtut de la qual la dona no pot sortir de casa si no és acompanyada d'un home de la seva família i tampoc parlar amb estranys (per demanar alguna cosa en una botiga, o fins i tot explicar al metge qualsevol malaltia, ho havia de fer a través d'aquest intermediari).





Tot allò que fos més enllà d'aquest rigorós aïllament podia ser entès com una ofensa a l'honor de la família i castigat amb la màxima severitat: en el millor dels casos, l'internament a la “Dar Al Reaya”, o establiment de reclusió per a dones díscoles, i en el pitjor, fuetades i fins i tot la mort (com va passar amb alguna princesa de la mateixa casa reial). Si escau, els propis germans no van escatimar amb ella tota mena de violències, bronques i cops.





Amb la seva adolescència, la situació va anar empitjorant: el seu pare es va casar amb dues dones més, amb la consegüent crisi familiar i Rahaf va descobrir que l'atreien les dones, cosa que va ocasionar la seva expulsió de l'escola, i això malgrat que “no és rar que les adolescents d'Aràbia Saudita practiquin sexe amb altres noies”. Quan va poder tenir una relació de parella estable, va haver de mantenir-la al més rigorós dels secrets.





Va poder, però, entreveure l'existència d'un món diferent més enllà dels murs de casa seva i del seu país gràcies a la televisió ia internet i de mica en mica es va anar fent a la idea que l'única sortida la seva situació era la fugida, una mica punt menys que impossible. Va aconseguir que la família programés un viatge Turquia, però no va trobar manera d'aprofitar l'oportunitat per escapar-se'n.





Sí que ho va aconseguir en la segona ocasió a Kuwait, des d'on va fugir a Tailàndia en una atzarosa peripècia que va estar a punt de fracassar. Va tenir èxit gràcies a haver provocat una campanya de solidaritat internacional que va obligar el govern tailandès a evitar la seva extradició i va aconseguir ser acollida al Canadà, on va iniciar una nova vida a Toronto als 18 anys. Però va haver de pagar un preu molt alt: “obtenir la llibertat va suposar per a mi perdre la meva família”.