La logística s'imposa com a un dels sectors de primera necessitat i més influents a l'economia d'Espanya. Així ho ha determinat el XII Baròmetre Cercle Logístic, dut a terme en el marc de la 22a edició de SIL, fira dedicada a la Logística, Transport, Intralogística i Supply Chain del Sud d'Europa.





La pandèmia i l'eCommerce han augmentat la visibilitat de la logística.- @CZFB





Les conclusions que dóna l'informe posen de manifest la percepció mundial sobre la logística com a sector essencial . El 46,3% dels experts han coincidit a assenyalar el Covid-19 com un dels motius que han ajudat a fer visible la importància de la logística entre la ciutadania, mentre que un 41,6% apunta a l' auge de l'eCommerce.









El 2021, un informe de l'observatori sectorial DBK d'Informa ja apuntava que la prestació de serveis d'emmagatzematge, transport i distribució vinculats a operacions comercials a Internet va generar a Espanya un volum d'ingressos de 2.300 milions d'euros el 2020 als operadors logístics , un 24,3% més que l'any anterior.





Pere Navarro, delegat especial de l'Estat al CZFB, ha afirmat que aquestes conclusions "ajuden a conèixer les necessitats dels experts en matèria logística, així com a visibilitzar la magnitud que té el sector actualment entre la població".









Altres causes valorades han estat la crisi de subministrament dels microxips, la manca de professionals al sector, la logística inversa o el desproveïment.













ELS PRINCIPALS FACTORS PER SUBCONTRACTAR SÓN LA QUALITAT I LA FLEXIBILITAT





Pel que fa als aspectes més importants a l'hora de subcontractar un servei logístic , la qualitat se situa amb un 82,4% com l'aspecte més valorat pels directors de Logística o Supply Chain. La segueixen la flexibilitat (61,1%), l' experiència i la confiança (59,2%), l'estalvi (48,4%), l' especialització (31,4%), la rapidesa (29,6%), l' optimització empresarial (9,4%) i els RRHH i la formació (5,6%).









Amb relació a la gestió d'equips , un 20,9% dels directors de Logística o Supply Chain que han participat a la present edició del Baròmetre del Cercle Logístic considera que el principal atribut que ha de tenir un bon director de logística és la capacitat de lideratge i saber gestionar equips . El segon atribut més valorat és tenir una visió estratègica (16,6%).





EL MEDI AMBIENT I LA TECNOLOGIA, CADA VEGADA MÉS PRESENTS A LA CULTURA EMPRESARIAL







La sostenibilitat és un altre factor clau a la logística. El 72,3% dels participants han manifestat estar implicats amb els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de les Nacions Unides. A més, el 29,8% dels directors de logística i/o Supply Chain han assegurat que les seves empreses fan accions encaminades a la consecució dels ODS.





Segons les dades que recopila l'estudi, de cara als propers 5 anys s'espera una inversió més gran en les empreses industrials per adaptar-se a l'economia 4.0 . A més, l'estudi conclou també que l'automatització de les operacions marcarà la logística del futur.





Així mateix, el transport es manté com l'activitat logística contractada per excel·lència , i el servei i la qualitat se situen com les principals preocupacions al sector, seguides de l'eficiència i l'optimització de costos i estoc.











EXTREMADURA, COMUNITAT AUTÒNOMA CONVITADA





A principis de mes, Guillermo Fernández Vara , president de la Junta d'Extremadura i Pere Navarro , delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona i president del SIL, van signar un acord pel qual la regió tindrà l'oportunitat de presentar les seves iniciatives en matèria d'indústria i logística a la 22a edició del SIL, guanyant visibilitat tant a nivell nacional com internacional.