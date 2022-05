Una unitat antiavalots dels Mossos d'Esquadra protegeix l'entrada de la Casa del Llibre durant la presentació





Diversos joves han protestat aquest divendres davant la Casa del Llibre de Barcelona durant la presentació de 'Ningú neix en un cos equivocat' , el recent llibre de José Errasti i Marino Pérez Álvarez.





La polèmica publicació, que ja ha rebut diferents crítiques i la presentació de les quals va ser cancel·lada a la Universitat de les Illes Balears a Mallorca, defensa que "el nou transactivisme està destruint els èxits aconseguits, que recau en concepcions retrògrades i genera problemes on no n'hi havia" .









Una unitat antiavalots dels Mossos d'Esquadra s'hi ha traslladat per protegir l'entrada de la Casa del Llibre durant la presentació d' Errasti i Pérez Álvarez . Membres la gent entrava els manifestants que proferien insults des de la porta, no han aconseguit accedir-hi.























Segons fonts presents a la presentació, la llibreria ha demanat interrompre l'acte dient que a les xarxes hi havia una crida per acudir a la concentració i cremar la llibreria.





Després d'anunciar aquests fets, els encarregats de l'establiment han sol·licitat al públic que havien d'abandonar l'esdeveniment, i així ho han fet, protegits pels Mossos d'Esquadra i davant de crits de “fora feixistes dels nostres barris”.





Moment de la càrrega policial que ha impedit l'entrada a la llibreria dels manifestants.





Segons han explicat participants a CatalunyaPress mentre sortien a través d'un passadís habilitat pels antiavalots suportaven els crits de "fora feixistes dels nostres barris".