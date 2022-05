Instantanea del descarrilament de dos trens a les víes del FGC a Sant Boi









Segons la darrera noticia publicada a les xarxes per l'Ajuntament de Sant Boi," la circulació a la BV 2002 ha quedat restablerta a Sant Boi, desprès que aquesta tarda hagi estat interrompuda unes hores, a l'altura dels c/ Frederic Mompou i Dr. Antoni Pujadas, a causa del descarrilament d'un comboi de mercaderies dels FGC al seu pas per Sant Boi".









A més han informat que "Protecció Civil de la Generalitat ha activat el Pla Ferrocat a causa del descarrilament d'un tren de mercaderies a la línia Llobregat-Anoia dels FGC, a l'altura de Sant Boi on també s'ha vist implicat un tren de passatgers".





Com a conseqüència, expliquen "ha mort el conductor del tren de passatgers, dues persones han resultat ferides greus i han estat traslladades a l'Hospital Moisès Broggi, i altres 84 afectats s'estan atenent a un dispositiu de campanya habilitat al c/Torres i Bages del municipi".





L'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, i el vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró, s'han desplaçat al lloc del accident c per seguir l'evolució dels fets.





L'accident ha provocat afectacions al trànsit a diversos punts: la carretera BV 2002 que han estat desviats cap a Sant Vicenç dels Horts.









Els Bombers han desplaçat fins a 10 vehícles entre els quals hi ha efectius sanitaris que han "donat suport per evacuar els 4 vagons del tren de passatgers i s’ha tallat una tanca metàllica per facilitar evacuació. Han assegurat catenària i pantògraf i han excarcerat el conductor mort en l'accident"