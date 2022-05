Vagons de ferrocarril aturats en una estació/ @EP





Els trens dels FGC compten amb sistemes avançats de seguretat però hi ha imprevistos que aquests sistemes previsiblement no poden preveure com sembla haver passat aquest dilluns a la tarda-nit a Sant Boi. En aquest sentit la investigació donarà detalls tècnics sobre els fets.





El sistema de vigilància mitjançant circuit tancat de TV (CTTV) amb enregistrament d'imatges en caixa negra dels vagons dels Ferrocarils es transmet en temps real al Centre de Comando Integrat.







A més, els trens estan equipats amb radiotelefonia, telefonia GSM i UMTS, localització, sistemes d'informació amb el viatger amb pantalles planes, megafonia i interfonia. Però la immediatesa amb què s'han desencadenat els fets ha demostrat que hi ha accidents imprevisibles.





Ara els Mossos ja investiguen les causes d'un accident que s'ha produït en una zona en què "els dos trens anaven a poc a poc". Els Mossos han anunciat que s'han activat els serveis centrals i regionals, la Unitat de Drons i de Policia Científica per fer la primera inspecció ocular. El que se sap fins ara és que el tercer vagó del tren de mercaderies "ha descarrilat per algun motiu" i ha xocat contra el tren de passatgers, de manera que ha afectat la cabina del maquinista, que ha mort a causa de l'impacte.













Mor el maquinista dels Ferrocarrils implicat en el xoc de dos trens a Sant Boi